PSG : le clan Yan Diomandé s’impatiente, Liverpool et Manchester City sont à l’affût

Yan Diomandé pourrait bien animer la fin du mercato estival. Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, l’international ivoirien attend désormais des actes. Selon les informations de BILD, son entourage commence à perdre patience face à la lenteur du club parisien, tandis que Liverpool, Arsenal et Manchester City restent à l’affût.

Le RB Leipzig, de son côté, ne compte pas brader sa pépite et réclamerait près de 120 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ.

🚨 L’entourage de Yan Diomandé commence à s’impatienter vis-à-vis du PSG. 18 juillet 2026

Le PSG tarde à passer à l’offensive

Depuis plusieurs semaines, le nom de Yan Diomandé revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Le profil du milieu ivoirien séduit Luis Enrique et la cellule de recrutement parisienne, mais aucun mouvement concret n’a encore été effectué.

D’après BILD, cette situation commence à agacer le clan du joueur. L’entourage souhaiterait voir le champion de France accélérer les négociations afin de clarifier l’avenir du joueur avant la reprise de la saison.

Cette attente profite forcément aux autres prétendants. Liverpool, Arsenal et Manchester City surveillent attentivement le dossier et pourraient profiter de l’immobilisme parisien pour entrer dans la course.

Leipzig fixe un prix XXL

Le RB Leipzig est parfaitement conscient de l’intérêt suscité par son joueur et entend en tirer le meilleur prix. Le club allemand réclamerait 120 millions d’euros, un montant qui ferait de Yan Diomandé l’un des transferts les plus chers de l’histoire du football africain.

Cette valorisation illustre l’immense potentiel accordé au joueur, considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Sa puissance, sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes en font un profil particulièrement recherché par les plus grands clubs européens.

Reste désormais à savoir si le PSG acceptera de passer à l’offensive ou si les hésitations parisiennes ouvriront définitivement la porte à la concurrence anglaise. Une chose est certaine : le dossier Yan Diomandé est loin d’avoir livré son verdict.