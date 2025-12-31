PSG : le prix fixé pour Yan Diomandé, nouvelle pépite ivoirienne de Bundesliga

Révélation de la saison en Allemagne et déjà titulaire avec la Côte d’Ivoire à la CAN 2025, Yan Diomandé affole les recruteurs européens. Le PSG, comme plusieurs cadors du continent, sait désormais à quoi s’en tenir pour espérer attirer l’ailier du RB Leipzig.

À seulement 19 ans, Yan Diomandé s’est imposé comme l’une des sensations de la Bundesliga. Auteur de performances remarquées avec le RB Leipzig, l’ailier ivoirien affiche déjà des statistiques solides : sept buts et quatre passes décisives en dix-sept matches toutes compétitions confondues. Un rendement qui accompagne le net redressement de son club, quatrième du championnat à la trêve après une saison précédente en demi-teinte.

Présent actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Diomandé confirme également sur la scène internationale. Titulaire lors des deux premières rencontres des Éléphants, il s’impose comme l’un des visages forts de la sélection ivoirienne, renforçant encore un peu plus son exposition médiatique.

Leipzig prêt à résister… mais à quel prix ?

Recruté l’été dernier en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros, le natif d’Abidjan a vu sa cote exploser en quelques mois. Ses qualités de percussion, sa capacité à évoluer sur les deux ailes et sa maturité dans le jeu ont rapidement attiré l’attention de plusieurs géants européens.

Selon Sky Sports, le Bayern Munich et Manchester United suivent de près l’évolution du joueur. Le Paris Saint-Germain fait également partie des clubs attentifs à sa situation. Leipzig, conscient de détenir un actif majeur, ne prévoit toutefois pas de le céder dès cet hiver.

Toujours d’après la même source, un départ pourrait en revanche être envisagé dans les prochains mois, à condition d’une offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Un montant qui reflète à la fois le potentiel du joueur et la stratégie du RB Leipzig, habitué à valoriser ses jeunes talents au sommet du marché.

Pour le PSG, intéressé par des profils offensifs jeunes et polyvalents, le message est clair : Yan Diomandé ne partira qu’au prix fort.