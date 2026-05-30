Al Nassr : Cristiano Ronaldo aurait convaincu Antonio Rüdiger de le rejoindre

Une véritable bombe agite le marché des transferts en Arabie saoudite. Selon une information relayée sur les réseaux sociaux, Antonio Rüdiger serait tout proche de quitter le Real Madrid pour rejoindre Al Nassr, où évolue déjà Cristiano Ronaldo.

Le défenseur allemand de 33 ans aurait donné son accord pour signer un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2029. L’opération prévoirait également un salaire annuel estimé à 35 millions de dollars, ce qui ferait de l’ancien joueur de Chelsea l’un des défenseurs les mieux rémunérés de la planète.

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D’après cette même source, Cristiano Ronaldo aurait personnellement participé aux discussions afin de convaincre Antonio Rüdiger de rejoindre le projet ambitieux d’Al Nassr. Depuis son arrivée en Saudi Pro League, la star portugaise joue régulièrement un rôle important dans les opérations de recrutement du club.

Le quintuple Ballon d’Or aurait ainsi usé de son influence pour attirer l’un des meilleurs défenseurs centraux du football mondial à Riyad.

Un contrat XXL jusqu’en 2029 pour Antonio Rüdiger

Les détails évoqués font état d’un engagement de trois saisons, soit jusqu’en juin 2029. En contrepartie, Antonio Rüdiger percevrait un salaire annuel estimé à 35 millions de dollars.

Une rémunération qui témoigne de l’ambition du club saoudien de continuer à attirer des stars évoluant encore au plus haut niveau européen.

Si l’opération venait à être officialisée, Rüdiger pourrait former une charnière centrale expérimentée avec Iñigo Martínez. Une association qui offrirait à Al Nassr une assise défensive de très haut niveau en vue des prochaines échéances nationales et continentales.

Connu pour son agressivité, son leadership et son expérience acquise au Real Madrid, à Chelsea et avec la sélection allemande, Rüdiger apporterait une dimension supplémentaire à l’effectif saoudien.

Le Real Madrid n’a encore rien confirmé

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été effectuée par le Real Madrid, Al Nassr ou l’entourage du joueur. Antonio Rüdiger reste sous contrat avec le club madrilène et demeure l’un des cadres du vestiaire merengue.

Mais si cette opération venait à se concrétiser, elle constituerait l’un des plus gros coups du mercato estival 2026 et un nouveau signal fort envoyé par le championnat saoudien au football européen.