Real Madrid : José Mourinho a pris une décision forte concernant Endrick

Malgré une première saison contrastée sous le maillot du Real Madrid, Endrick ne devrait pas quitter la capitale espagnole cet été.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, José Mourinho compte sur le jeune attaquant brésilien pour son projet madrilène, une position également partagée par la direction du club.

🚨🇧🇷 José Mourinho counts on Endrick for his Real Madrid squad, same as the club do. The clear plan is to keep Endrick this summer, as reported two weeks ago. 🫲🏽 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

May 30, 2026

Alors que plusieurs rumeurs évoquaient un possible prêt afin de lui offrir davantage de temps de jeu, le technicien portugais aurait clairement indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait conserver l’international brésilien dans son effectif pour la saison 2026-2027.

Mourinho croit au potentiel d’Endrick

Arrivé avec une immense réputation après son explosion à Palmeiras, Endrick n’a pas toujours bénéficié d’un temps de jeu conséquent lors de son premier exercice au Real Madrid. La concurrence offensive, notamment avec Kylian Mbappé, Vinícius Jr et Rodrygo, a limité ses opportunités.

Mais en interne, le club reste convaincu que le joueur de 19 ans représente l’un des plus grands talents du football mondial. José Mourinho partagerait cette analyse et estime qu’Endrick peut progressivement devenir un élément important de son projet.

Le technicien portugais apprécie particulièrement son agressivité, sa capacité à attaquer la profondeur et son état d’esprit irréprochable malgré son jeune âge.

La position est donc claire du côté de Valdebebas : aucun prêt n’est actuellement envisagé. Le Real Madrid souhaite poursuivre le développement de son joyau brésilien au sein même de l’effectif professionnel.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie du club, qui considère Endrick comme un investissement majeur pour l’avenir. Florentino Pérez et son état-major sont persuadés que le joueur finira par s’imposer durablement au sein de l’attaque madrilène.

À quelques semaines de la reprise, Mourinho envoie ainsi un signal fort : Endrick fait pleinement partie de ses plans et devra se battre pour gagner sa place dans un secteur offensif où la concurrence s’annonce féroce.