PSG – Arsenal : heure, chaîne et composition probable de la finale de la Ligue des champions

Le PSG – Arsenal ont rendez-vous avec l’histoire ce samedi 30 mai 2026 en finale de la Ligue des champions. Une affiche de prestige entre deux clubs qui rêvent de soulever le trophée le plus convoité du football européen.

La rencontre se disputera à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. Le coup d’envoi sera donné à 18h en France, soit 17h au Cameroun, au Nigeria et dans plusieurs pays d’Afrique centrale, et 16h GMT.

Sur quelle chaîne regarder PSG – Arsenal ?

En France, la finale PSG – Arsenal sera diffusée en clair sur M6, ainsi que sur les antennes de CANAL+. Le match sera également disponible en streaming sur M6+ et les plateformes digitales de CANAL+.

En Afrique, la diffusion dépendra des pays et des bouquets disponibles. Les téléspectateurs pourront notamment vérifier les programmes de Canal+ Sport Afrique, SuperSport ou des diffuseurs locaux détenteurs des droits UEFA.

La composition probable du PSG

Luis Enrique devrait s’appuyer sur son ossature habituelle, avec un trio offensif très attendu autour de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

La composition probable d’Arsenal

Côté Arsenal, Mikel Arteta devrait miser sur une équipe solide, avec David Raya dans les buts, une défense articulée autour de William Saliba et Gabriel, et un secteur offensif porté par Bukayo Saka.

Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly, Eze ou Odegaard – Saka, Havertz ou Gyökeres, Trossard.

Le PSG aborde cette finale avec l’ambition de confirmer son statut européen, tandis qu’Arsenal rêve de décrocher la première Ligue des champions de son histoire. Entre la puissance collective parisienne et l’équilibre tactique des Gunners, cette affiche promet une opposition intense jusqu’au bout.

Pour les supporters, le rendez-vous est donc fixé : samedi 30 mai 2026 à 17h en Afrique centrale, pour une finale qui pourrait marquer durablement l’histoire des deux clubs.