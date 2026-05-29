Le point sport du jeudi 28 mai 2026 : Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Sénégal-Maroc, ce qu’il faut savoir !

Entre l’inquiétude autour de Neymar, les annonces des sélections nationales, les ambitions du PSG avant la finale de Ligue des champions et les dossiers brûlants du Real Madrid, voici les six informations majeures à retenir du point sport du jeudi 28 mai 2026.

Neymar blessé : le Brésil retient son souffle

C’est la nouvelle qui secoue le football mondial ce jeudi. Neymar souffre finalement d’une blessure plus sérieuse que prévu au mollet droit. Les examens réalisés par le staff médical de la Seleção ont révélé une lésion musculaire de grade 2, obligeant l’attaquant à interrompre sa préparation.

Le joueur de Santos devrait manquer les matchs amicaux contre le Panama et l’Égypte et sa présence lors du premier match du Brésil à la Coupe du monde face au Maroc est désormais fortement compromise.

Carlo Ancelotti, qui avait récemment rappelé Neymar en sélection après une longue absence, voit ainsi son plan perturbé à quelques jours du début du tournoi. Au Brésil, l’inquiétude est immense autour du meilleur buteur de l’histoire de la sélection.

Mbappé sacré joueur de la saison au Real Madrid

Kylian Mbappé continue d’impressionner pour sa première saison sous les couleurs madrilènes. L’attaquant français a été élu Joueur Mahou Cinq Étoiles de la saison 2025-2026 au Real Madrid.

Auteur de 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, Mbappé a terminé meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations et meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 buts.

Une distinction qui confirme l’impact immédiat du capitaine des Bleus dans la capitale espagnole malgré une saison collective plus compliquée que prévu pour les Merengue.

Le Portugal dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

Roberto Martinez a officialisé sa liste pour le Mondial 2026 et sans surprise, Cristiano Ronaldo sera bien de l’aventure pour ce qui devrait être sa sixième Coupe du monde.

Autour de la légende portugaise figurent plusieurs cadres comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio ou encore João Félix.

Le Portugal fait partie des outsiders les plus sérieux du tournoi et nourrit de grandes ambitions pour offrir enfin à Cristiano Ronaldo le seul trophée majeur qui manque encore à son immense carrière.

Sénégal – Maroc : les Lionceaux de la Teranga arrachent leur billet pour la finale

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la CAN U17 après une demi-finale extrêmement disputée face au Maroc. Accrochées durant le temps réglementaire, les deux sélections ont dû être départagées lors d’une séance de tirs au but (1-1, 7-6 t.a.b) irrespirable. Plus solides dans l’exercice, les Lionceaux sénégalais ont fini par s’imposer et faire taire le public marocain présent à Rabat.

Grâce à ce succès, le Sénégal décroche son billet pour la finale où il retrouvera le Mali, vainqueur de l’autre demi-finale. Une affiche de prestige entre deux des meilleures formations du tournoi, avec un nouveau titre continental en jeu pour les jeunes Sénégalais.

Le PSG prépare sa finale de Ligue des champions contre Arsenal

Toute la capitale française est tournée vers Budapest. Samedi, le Paris Saint-Germain défiera Arsenal en finale de la Ligue des champions.

Luis Enrique devrait pouvoir compter sur son armada offensive emmenée par Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. En face, Arsenal arrive avec l’ambition de remporter la première Ligue des champions de son histoire.

À deux jours du rendez-vous, toute l’attention est désormais portée sur la composition finale du groupe parisien et l’état physique des derniers joueurs encore incertains.

Florentino Pérez calme le jeu sur la prolongation de Vinicius Jr

Alors que plusieurs rumeurs entourent l’avenir de Vinicius Jr, Florentino Pérez ne semble pas inquiet. Le président du Real Madrid estime qu’il n’y a aucune urgence dans le dossier de prolongation du Brésilien.

Sous contrat jusqu’en 2027, Vinicius reste l’un des piliers du projet madrilène malgré les spéculations autour d’un éventuel intérêt venu d’Arabie saoudite.

Le joueur a lui-même récemment expliqué qu’il n’était pas pressé concernant son renouvellement, affirmant que sa relation avec le club restait excellente.

Entre la campagne présidentielle qui s’annonce au Real Madrid et la préparation de la Coupe du monde, le dossier devrait néanmoins continuer à faire parler dans les prochaines semaines.

Le chiffre du jour : 42. C’est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé lors de sa première saison avec le Real Madrid, un total qui lui a permis d’être élu joueur de la saison par les supporters madrilènes.

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