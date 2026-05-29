Jürgen Klopp vers Al-Ittihad : les détails du contrat qui affolent l’Arabie saoudite

Le football saoudien pourrait bientôt accueillir l’un des entraîneurs les plus prestigieux de sa génération. Jürgen Klopp a donné son accord pour devenir le futur entraîneur d’Al-Ittihad, même si un dernier point reste encore en discussion entre les deux parties.

D’après les informations du média JK4 relayées ces dernières heures, toutes les conditions exigées par l’ancien manager de Liverpool auraient été acceptées par les dirigeants saoudiens. Une seule clause continue cependant de faire débat : Klopp ne rejoindrait officiellement l’équipe qu’au mois d’octobre 2026 en raison de ses engagements actuels avec Red Bull, dont il est devenu directeur mondial du football.

🚨𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 : Jürgen Klopp 🇩🇪 ACCEPTE de devenir l’entraîneur de Al Ittihad ! 😱🟡⚫️ Toutes les conditions de l’entraîneur ont été acceptées, à l’exception d’une seule… 29 mai 2026

Klopp aurait demandé à prendre ses fonctions plusieurs semaines après le début de la saison. Selon le plan proposé, son adjoint et l’ensemble de son staff technique dirigeraient la préparation estivale ainsi que les six premières journées du championnat sous sa supervision à distance.

Les dirigeants d’Al-Ittihad n’auraient pas encore donné leur réponse définitive concernant cette demande. Le club souhaite évidemment bénéficier de la présence de son futur entraîneur dès la reprise afin de lancer au mieux son nouveau projet sportif.

Quel salaire pour Jürgen Klopp vers Al-Ittihad ?

Aucun montant officiel n’a encore filtré concernant son futur contrat. Toutefois, plusieurs médias spécialisés estiment que l’offre saoudienne pourrait dépasser les 40 millions d’euros annuels, ce qui placerait Jürgen Klopp vers Al-Ittihad parmi les entraîneurs les mieux rémunérés de la planète.

Le contrat comprendrait également un budget conséquent pour le recrutement, un contrôle important sur les choix sportifs et des garanties concernant la composition de son staff technique.

Si l’opération se concrétise, Jürgen Klopp succédera à Laurent Blanc sur le banc d’Al-Ittihad. Malgré plusieurs résultats positifs ces derniers mois, les dirigeants du club souhaiteraient donner une nouvelle dimension à leur projet en attirant une référence mondiale du coaching.

Klopp retrouverait ainsi un effectif composé de nombreuses stars internationales, dont Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho et Moussa Diaby.

Un palmarès parmi les plus impressionnants du football moderne

À 58 ans, Jürgen Klopp possède déjà l’un des plus beaux palmarès du football européen. Avec le Borussia Dortmund, il a remporté deux Bundesliga (2011 et 2012), une Coupe d’Allemagne et atteint la finale de la Ligue des champions en 2013.

Son passage à Liverpool l’a définitivement installé parmi les plus grands entraîneurs de l’histoire récente. Chez les Reds, il a remporté :

1 Ligue des champions (2019)

1 Premier League (2020)

1 Coupe du monde des clubs

1 Supercoupe de l’UEFA

1 FA Cup

2 League Cups

1 Community Shield

Son style de jeu spectaculaire, son leadership et sa capacité à transformer les équipes ont fait de lui l’un des techniciens les plus respectés du football mondial.

Si Al-Ittihad accepte sa dernière condition, l’Arabie saoudite pourrait réaliser l’un des plus gros coups de son histoire en attirant l’ancien architecte des succès de Dortmund et Liverpool.