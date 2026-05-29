Bayern Munich : quel héritage laisse Leon Goretzka après huit années ?

Une page importante de l’histoire récente du Bayern Munich se tourne. Dans un message chargé d’émotion publié sur les réseaux sociaux, le club bavarois a rendu hommage à Leon Goretzka, dont l’aventure à Munich prend fin après huit saisons marquées par de nombreux succès.

Arrivé libre en provenance de Schalke 04 durant l’été 2018, Leon Goretzka s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du milieu de terrain bavarois. Grâce à sa puissance physique, sa qualité technique et son sens du but, l’international allemand a joué un rôle majeur dans l’une des périodes les plus dominatrices du club.

Huit saisons et seize trophées

Le message publié par le Bayern Munich résume parfaitement le parcours du joueur : huit années passées sous le maillot rouge et seize trophées remportés.

𝟖 𝐉𝐚𝐡𝐫𝐞, 𝟏𝟔 𝐓𝐢𝐭𝐞𝐥, das bleibt für immer. 🏆✨ Danke für alles, Leon Goretzka!

Für deinen Einsatz.

Für deine Leidenschaft.

Für all die unvergesslichen Momente.❤️ 29 mai 2026

Au cours de son passage à l’Allianz Arena, Goretzka a notamment remporté :

7 Bundesliga

3 Coupes d’Allemagne

4 Supercoupes d’Allemagne

1 Ligue des champions

1 Supercoupe de l’UEFA

1 Coupe du monde des clubs

Son plus grand accomplissement reste sans doute l’année 2020, lorsque le Bayern de Hansi Flick avait réalisé un triplé historique en remportant la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions.

Leon Goretzka devenu cadre du vestiaire

Au-delà des titres, Leon Goretzka s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire munichois. Toujours apprécié pour son professionnalisme et son engagement, il a traversé plusieurs générations de joueurs tout en conservant un rôle central dans l’effectif.

Au fil des saisons, il a disputé plus de 300 rencontres sous les couleurs bavaroises, inscrivant des buts importants et participant activement aux nombreux succès du club sur la scène nationale et européenne.

Son départ marque ainsi la fin d’un chapitre particulièrement riche de l’histoire récente du Bayern Munich. Pour les supporters comme pour le club, Leon Goretzka laissera l’image d’un milieu complet, combatif et décisif, qui aura contribué à enrichir le palmarès déjà exceptionnel du géant allemand.

Huit ans après son arrivée, l’international allemand quitte Munich avec seize trophées dans ses bagages et une place assurée parmi les joueurs marquants de cette génération du Bayern.