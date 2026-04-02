Bayern Munich – Real Madrid : grosse alerte pour Harry Kane ! 

Le Bayern Munich pourrait devoir composer sans Harry Kane ce week-end. L’attaquant anglais est incertain après une blessure contractée en sélection.

Le Bayern Munich aborde un moment clé de sa saison avec une inquiétude de taille. À quelques jours d’un choc très attendu face au Real Madrid en Ligue des champions, l’état physique de Harry Kane suscite des interrogations en interne.

Touché à la cheville lors de la dernière trêve internationale avec l’Angleterre, l’avant-centre de 32 ans ne présente pas de blessure grave. Mais selon plusieurs sources proches du club, la prudence reste de mise.

Un forfait probable en Bundesliga

D’après les dernières tendances, Harry Kane devrait manquer le déplacement du Bayern sur la pelouse de Fribourg ce week-end en Bundesliga. Le staff bavarois privilégie une gestion prudente afin d’éviter toute aggravation.

Leader du championnat avec une avance confortable sur Dortmund, le Bayern peut se permettre de ménager son buteur. L’objectif est clair : arriver avec un Kane opérationnel pour le rendez-vous européen.

Le match face au Real Madrid, prévu le 7 avril, concentre désormais toutes les attentions. Dans ce contexte, chaque décision autour de l’attaquant anglais est pesée avec soin.

Depuis sa sortie avec la sélection anglaise lors de la rencontre face au Japon, aucune communication officielle n’a précisé la durée de son indisponibilité. Une incertitude qui alimente les inquiétudes à quelques jours d’un duel décisif.

Le Bayern joue gros sur la scène européenne. Et la présence – ou non – de Harry Kane pourrait peser lourd dans l’équilibre de cette confrontation.