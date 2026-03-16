Bayern Munich :  qui va garder les cages contre l’Atalanta ?

Le FC Bayern Munich traverse une situation totalement chaotique à quelques jours du match retour des huitièmes de finale face à Atalanta BC, prévu le mercredi 18 mars. Le club bavarois se retrouve confronté à une véritable hécatombe dans ses cages, avec ses quatre gardiens professionnels actuellement blessés.

Le premier touché est le capitaine Manuel Neuer. Le gardien de 39 ans souffre d’une déchirure musculaire au mollet contractée récemment en Bundesliga, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’après la trêve internationale.

Son remplaçant direct, Jonas Urbig, avait pris sa place lors du large succès contre Atalanta BC en Ligue des champions, mais il a quitté la pelouse en fin de match après un choc à la tête provoquant une commotion cérébrale, qui devrait l’écarter entre huit et dix jours.

La situation s’est encore aggravée lors du match de Bundesliga face au Bayer 04 Leverkusen. Le troisième gardien, Sven Ulreich, a été victime d’une blessure aux adducteurs après avoir assuré l’intérim dans les buts bavarois. Cette blessure pourrait l’éloigner plusieurs semaines des terrains.

Enfin, le quatrième portier du club, Leon Klanac, est lui aussi indisponible depuis plusieurs mois à cause d’une blessure à la cuisse qui l’écarte déjà depuis décembre.

Un U16 pourrait jouer la Ligue des champions

Face à cette série noire, le Bayern pourrait se retrouver contraint d’aligner un gardien totalement inattendu lors des prochaines échéances européennes. Si Urbig ne récupère pas à temps, le staff bavarois envisage sérieusement de titulariser le jeune Leonard Prescott, un gardien de seulement 16 ans déjà présent sur le banc lors des derniers matchs.

À quelques jours de ce duel décisif contre l’Atalanta, le Bayern doit donc trouver une solution en urgence pour protéger ses buts. Le staff bavarois espère récupérer au moins l’un de ses portiers à temps, mais si les blessures persistent, le club pourrait être contraint d’aligner un gardien très inexpérimenté pour ce rendez-vous européen capital du 18 mars.