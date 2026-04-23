Ligue des champions : le Bayern Munich écope d’une lourde amende

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA, le Bayern Munich a été sanctionné à verser une amende après des incidents survenus face au Real Madrid.

La victoire spectaculaire des Bavarois (4-3) en quart de finale retour n’a pas été sans conséquence. Plusieurs photographes présents au bord du terrain ont été blessés après l’envahissement partiel de la pelouse par des supporters du Bayern venus célébrer avec les joueurs.

Une amende, mais pas de huis clos

Face à ces débordements, l’UEFA envisageait initialement une sanction plus lourde, notamment une fermeture partielle de tribune pour la demi-finale retour contre le Paris Saint-Germain.

Finalement, le Bayern Munich échappe à cette mesure et pourra compter sur un stade plein à l’Allianz Arena. Le club allemand devra toutefois s’acquitter d’une amende de 90 000 euros.

Cette sanction intervient à quelques jours d’une affiche majeure face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Un rendez-vous crucial où le Bayern devra faire preuve de maîtrise, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes.

Si le spectacle a été total face au Real Madrid, l’UEFA rappelle que la sécurité reste une priorité absolue.