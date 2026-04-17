Indice UEFA : Paris Saint-Germain et RC Strasbourg relancent la France

Alors que le football français semblait en perte de vitesse sur la scène européenne, un sursaut spectaculaire a totalement relancé la dynamique. Mais face à une Angleterre dominante, l’écart reste immense dans l’Indice UEFA.

Il fallait un électrochoc, et il est venu de deux fronts. D’abord du Paris Saint-Germain, impressionnant vainqueur sur la pelouse de Liverpool FC (0-2) en Ligue des champions. Un succès majeur qui confirme la montée en puissance du club parisien sur la scène européenne.

Mais la véritable surprise est venue de RC Strasbourg. Le club alsacien a surclassé Mayence (4-0) en Ligue Europa Conférence, validant une qualification éclatante et apportant des points précieux à la France.

Deux performances majeures qui permettent au coefficient UEFA tricolore de respirer au moment le plus critique de la saison.

Avec 17,535 points sur l’exercice 2025-2026, la France reste actuellement 6e, mais peut désormais viser plus haut. La situation de ses concurrents directs ouvre des perspectives.

L’Italie, cinquième avec 19 points, est désormais totalement hors course avec aucun club encore engagé. Une opportunité en or pour la France.

Le Portugal, quatrième avec 20,100 points, ne compte plus qu’un seul représentant. Un scénario qui laisse entrevoir une possible remontée française d’ici la fin de la saison.

L’Angleterre écrase la concurrence

Si la bataille fait rage derrière, le sommet est verrouillé. L’Angleterre réalise une saison exceptionnelle avec 26,569 points et quatre clubs encore en lice.

Malgré les exploits du PSG face à Chelsea FC et Liverpool, la Premier League reste largement au-dessus du lot.

L’Espagne, deuxième avec 21,406 points, accuse déjà un retard conséquent après les éliminations du Real Madrid et du FC Barcelona.

Avec deux clubs encore engagés, la France conserve une carte importante à jouer. Chaque victoire du PSG ou de Strasbourg peut peser lourd dans la hiérarchie européenne.

Au-delà du classement de la saison, l’enjeu reste crucial pour le coefficient sur cinq ans, déterminant pour le nombre de places européennes.

La dynamique est relancée. Reste désormais à confirmer sur le terrain pour espérer combler l’écart avec les grandes nations du football européen.