Ballon d’Or 2026 : Ousmane Dembélé répond à la question que tout le monde se pose

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain et désormais lancé dans la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé figure naturellement parmi les joueurs cités dans la course au prochain Ballon d’Or.

Mais alors que les débats s’intensifient autour du prestigieux trophée individuel, l’international français préfère garder les pieds sur terre. Dans un entretien accordé à Marca, il a évoqué son rapport au Ballon d’Or et les objectifs qui occupent actuellement toutes ses pensées.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Interrogé sur l’impact que pourrait avoir cette Coupe du monde dans la course au Ballon d’Or 2026, Dembélé n’a pas nié l’importance du trophée.

« Oui, c’est évidemment important aussi », a reconnu le joueur du PSG.

Le Français sait parfaitement qu’une grande Coupe du monde peut souvent faire basculer le vote final. L’histoire du Ballon d’Or regorge d’exemples de joueurs ayant renforcé leur candidature grâce à un parcours exceptionnel dans un tournoi majeur.

Mais malgré cette réalité, Dembélé refuse de faire du trophée individuel une obsession.

La Ligue des champions avant tout

Pour l’ancien joueur du FC Barcelone, la priorité était clairement définie dès le début de saison : remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Mission accomplie. Et avec la manière.

Leader offensif du club parisien, Dembélé a joué un rôle majeur dans le deuxième sacre européen consécutif du PSG. Une performance qui lui permet aujourd’hui d’être cité parmi les principaux candidats au Ballon d’Or 2026.

« Comme je l’ai dit à maintes reprises, c’est un trophée individuel exceptionnel, mais ça viendra plus tard », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui illustre parfaitement son état d’esprit : privilégier les titres collectifs avant toute récompense personnelle.

Une Coupe du monde pour renforcer sa candidature ?

Si la Ligue des champions lui a déjà permis de marquer des points auprès des observateurs, la Coupe du monde pourrait constituer l’étape décisive de sa saison.

Les performances réalisées avec l’équipe de France dans les prochaines semaines seront scrutées de près. Un sacre mondial, ou même un parcours exceptionnel sous le maillot bleu, renforcerait considérablement son dossier.

Mais là encore, Dembélé refuse de se projeter.

« L’objectif principal était de remporter la Ligue des champions avec le PSG et une nouvelle Coupe du monde avec l’équipe de France », a-t-il insisté.

Le mot « nouvelle » n’est pas anodin. Champion du monde en 2018, le Français rêve de retrouver le toit du monde huit ans plus tard avec cette génération tricolore.

Tout au long de sa carrière, Dembélé a souvent mis en avant l’importance du collectif. Son discours n’a pas changé malgré son nouveau statut de star mondiale.

À l’heure où certains observateurs évoquent déjà un duel pour le Ballon d’Or entre lui, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore plusieurs joueurs du PSG, l’intéressé préfère rester concentré sur le terrain.

« Avant de penser à tout ça, il faut rester très concentré », a-t-il conclu.

Un favori crédible pour le Ballon d’Or 2026

Même s’il refuse d’alimenter les spéculations, les chiffres parlent pour lui. Entre ses performances en Ligue des champions, son rôle central au PSG et son importance dans le dispositif de Didier Deschamps, Dembélé réalise probablement la meilleure saison de sa carrière.

À 29 ans, il semble avoir trouvé la maturité et la régularité qui lui avaient parfois manqué lors de ses premières années au plus haut niveau.

Le Ballon d’Or n’est peut-être pas sa priorité aujourd’hui. Mais si le PSG continue de gagner et que la France brille au Mondial, il sera difficile de ne pas le retrouver parmi les grands favoris lors de la cérémonie.