Ligue des Champions : L’UEFA rejette la plainte du Barça autour de l’arbitrage

Après sa défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, le Barça avait saisi l’UEFA. L’instance européenne a tranché, balayant la réclamation catalane.

Le FC Barcelone espérait obtenir gain de cause, mais la réponse de l’UEFA est sans appel. Après la défaite concédée face à l’Atlético de Madrid (0-2) en quart de finale aller de Ligue des champions, le club catalan avait déposé une réclamation officielle, pointant du doigt une décision arbitrale jugée déterminante dans le résultat du match.

Au cœur de la polémique : une main de Marc Pubill dans la surface madrilène qui n’a pas été sanctionnée d’un penalty. Dans son communiqué, le Barça dénonçait « une prestation de l’arbitre contraire au règlement, avec une influence directe sur le déroulé et le résultat du match ».

Une fin de non-recevoir pour le Barça

Mais l’instance européenne n’a pas donné suite à cette contestation. Dans une réponse officielle datée du 13 avril 2026, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a estimé la plainte « inadmissible ». Une décision qui ferme définitivement la porte à toute révision du match aller.

Le club blaugrana avait également soulevé d’autres griefs, notamment concernant l’état de la pelouse du Metropolitano. Là encore, aucune suite favorable n’a été donnée par l’UEFA, qui maintient sa position.

Dans ce contexte tendu, les hommes de Hansi Flick n’ont désormais plus d’autre choix que de répondre sur le terrain. Battu de deux buts à l’aller, le Barça devra réaliser un exploit à Madrid pour espérer rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Une mission difficile, mais pas impossible pour un club habitué aux scénarios renversants sur la scène européenne.