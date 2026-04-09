Barça : Ferran Torres franchit la barre des 200 matchs

L’attaquant espagnol Ferran Torres a disputé son 200e match avec le FC Barcelone lors du quart de finale de Ligue des champions face à l’Atlético. Une étape symbolique dans son parcours blaugrana.

C’est une soirée à double lecture pour Ferran Torres. Battu avec le Barça contre l’Atlético de Madrid (0-2), l’ailier espagnol a malgré tout atteint un cap important : celui des 200 matchs sous le maillot catalan.

Arrivé à l’hiver 2022, le joueur formé à Valence s’est progressivement imposé comme un élément fiable grâce à sa polyvalence offensive.

En 200 apparitions, Ferran Torres affiche un bilan solide : 135 victoires, 24 nuls et 41 défaites, avec 60 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Dans le détail, il a disputé :

134 matchs de Liga

33 matchs de Ligue des champions

17 matchs de Coupe du Roi

8 matchs de Ligue Europa

8 matchs de Supercoupe d’Espagne

Un volume qui témoigne de sa régularité depuis son arrivée.

Sous la direction de Hansi Flick, Ferran Torres a franchi un cap dans l’efficacité.

La saison dernière, il avait inscrit 19 buts en 45 matchs. Cette saison, il en est déjà à 16 réalisations en 42 rencontres, confirmant son importance dans le système offensif du Barça.

Un palmarès déjà bien rempli pour Ferran Torres

Depuis son arrivée, Ferran Torres a remporté six titres avec le club catalan :

2 Liga

1 Coupe du Roi

3 Supercoupes d’Espagne

Des trophées qui renforcent son statut dans l’effectif.

À seulement 26 ans, Ferran Torres continue de gravir les échelons dans l’histoire du club. Il se rapproche désormais du top 50 des meilleurs buteurs du Barça.

Dans un effectif en pleine transition, l’Espagnol s’impose comme une valeur sûre. Et malgré la défaite face à l’Atlético, cette barre des 200 matchs confirme son importance dans le projet catalan.