Nouvelle-Zélande – Égypte : Mohamed Salah confirme une statistique incroyable avec les Pharaons

Une fois de plus, Mohamed Salah a répondu présent lorsque son pays avait besoin de lui. Buteur lors de la victoire de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande (3-1), le capitaine des Pharaons a non seulement rapproché sa sélection des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mais il a également confirmé une statistique qui résume parfaitement son importance au sein de l’équipe nationale.

Entré dans une nouvelle phase de sa carrière à 34 ans, l’attaquant de Liverpool continue d’être le visage du football égyptien. Et lorsque Salah marque, les Pharaons gagnent presque toujours.

🇪🇬 Mohamed Salah a encore marqué avec l’Égypte lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande. 18 juin 2026

Une statistique qui en dit long sur son influence

Selon les données relayées par Stats Foot, l’Égypte a remporté 22 de ses 24 rencontres toutes compétitions confondues lorsque Mohamed Salah a trouvé le chemin des filets depuis septembre 2018. Les deux autres matchs se sont soldés par des nuls.

Autrement dit, les Pharaons n’ont perdu aucun match lorsque leur capitaine a marqué durant cette période. Une statistique exceptionnelle qui illustre à quel point l’ancien joueur de la Roma demeure le baromètre offensif de sa sélection.

Face à la Nouvelle-Zélande, Salah a inscrit le troisième but égyptien à la 67e minute, mettant définitivement son équipe à l’abri. Ce nouveau but porte encore un peu plus son total sous le maillot national et confirme sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous.

Le symbole du renouveau égyptien

Depuis plus d’une décennie, Mohamed Salah porte les espoirs de tout un pays. Meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte, multiple champion avec Liverpool et figure incontournable du football africain, il continue d’inspirer une nouvelle génération de talents, à l’image du jeune Hamza Abdelkarim.

Après avoir tenu la Belgique en échec (1-1) puis dominé la Nouvelle-Zélande (3-1), les Pharaons occupent une position favorable avant leur dernier match de groupe contre l’Iran. Une qualification pour les huitièmes de finale constituerait l’une des plus grandes performances de leur histoire en Coupe du monde.

Et si l’Égypte rêve aujourd’hui d’un parcours historique, elle le doit en grande partie à son numéro 10. Car année après année, une vérité continue de s’imposer : lorsque Mohamed Salah marque, les Pharaons avancent.