Bayern : Arjen Robben sous le charme de Michael Olise après son récital

Brillant face au Real Madrid en Ligue des champions, Michael Olise a impressionné Arjen Robben. L’ancienne légende bavaroise a livré un avis aussi élogieux que mesuré sur le jeune Français.

Michael Olise continue de faire parler de lui sur la scène européenne. Auteur d’une prestation remarquée lors de la victoire du Bayern Munich sur la pelouse du Real Madrid, le jeune international français a notamment délivré une passe décisive pour Harry Kane. Une performance qui n’est pas passée inaperçue, y compris auprès d’une légende du club bavarois.

Interrogé après la rencontre, Arjen Robben n’a pas caché son admiration pour le joueur formé à Crystal Palace. « Il a été très bon. Il a été excellent. Il a joué avec de l’énergie et de la créativité et a montré une grande habileté avec le ballon », a confié l’ancien ailier néerlandais, visiblement séduit par l’impact d’Olise dans les grands rendez-vous.

Si certains observateurs ont rapidement établi des parallèles entre les deux joueurs, notamment en raison de leur position sur le terrain et de leur style offensif, Robben a préféré calmer le jeu.

« Il y a certainement des similitudes, c’était ma position. Mais il faut faire attention avec les comparaisons. Chaque joueur a son propre style », a-t-il précisé.

Une manière élégante de saluer le talent d’Olise tout en rappelant qu’il trace sa propre trajectoire. À seulement 22 ans, le Français s’impose déjà comme un élément clé du Bayern Munich, et nourrit désormais de grandes ambitions, à commencer par la conquête de la Ligue des champions. Un objectif qui placerait définitivement son nom dans la lignée des grands ailiers passés par la Bavière… dont Arjen Robben.