Real Madrid : un record historique à plus de 1,2 milliard d’euros se profile

Le Real Madrid continue de dominer le football mondial, même sans avoir remporté de trophée majeur cette saison. Selon les données du dernier rapport Deloitte, le club madrilène s’apprête à franchir un seuil jamais atteint dans l’histoire du sport professionnel.

Lors de l’exercice 2024-2025, la Maison Blanche a généré des revenus estimés à 1,161 milliard d’euros. Une performance déjà exceptionnelle qui lui permet de conserver sa place parmi les organisations sportives les plus puissantes de la planète.

🤯 LE REAL MADRID TOUJOURS PLUS HAUT ! Même sans trophée majeur cette saison, le Real Madrid écrase tout d’un point de vue financier. Selon le dernier rapport Deloitte, le club a généré 1,161 milliard d’euros sur la saison 2024-2025 et s’apprête à dépasser la barre historique des 1,2 milliard pour l’exercice en cours. 29 mai 2026

Mais le plus impressionnant reste à venir. Les projections financières indiquent que le Real Madrid pourrait dépasser les 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur la saison en cours, une première absolue dans l’histoire du sport mondial.

Cette croissance spectaculaire s’explique notamment par l’exploitation du nouveau Santiago Bernabéu, devenu une véritable machine à revenus. Entre les recettes de billetterie, les espaces VIP, les événements organisés dans l’enceinte et les nouveaux partenariats commerciaux, le club de Florentino Pérez récolte aujourd’hui les fruits d’un investissement colossal.

Les revenus commerciaux continuent également de progresser grâce à la puissance de la marque Real Madrid, qui reste l’une des plus attractives au monde. Les ventes de maillots, les contrats de sponsoring et les accords internationaux participent largement à cette dynamique.

Cette performance financière est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans une saison où le club n’a pas réussi à soulever les trophées les plus prestigieux. Une preuve supplémentaire que le Real Madrid est devenu bien plus qu’un simple club de football : une véritable puissance économique mondiale.

Alors que de nombreux géants européens cherchent encore à stabiliser leurs finances, le Real Madrid semble évoluer dans une autre dimension. La barre des 1,2 milliard d’euros apparaît désormais comme une étape supplémentaire dans une ascension qui ne cesse de repousser les limites du football moderne.