Coupe du Monde 2026 : Dean Huijsen réagit après son absence surprise en Espagne 

La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 continue de faire énormément parler. Et pour cause : aucun joueur du Real Madrid n’a finalement été retenu par Luis de la Fuente, une première historique pour la Roja.

Alors que Dani Carvajal avait déjà été écarté en raison de sa longue absence, Dean Huijsen représentait la dernière chance pour le club madrilène d’avoir un représentant avec la sélection espagnole. Mais le jeune défenseur n’a finalement pas été convoqué.

Le sélectionneur espagnol a préféré miser sur Marc Pubill et Eric García dans le secteur défensif, malgré les apparitions convaincantes de Huijsen avec la Roja ces derniers mois.

Après plusieurs jours de silence, le défenseur du Real Madrid a finalement réagi sur ses réseaux sociaux avec un message sobre mais remarqué.

Dean Huijsen : « Félicitations à mes coéquipiers qui iront à la Coupe du monde, je les soutiendrai depuis chez moi comme n’importe quel autre Espagnol. »

Un message élégant qui a rapidement été salué par de nombreux supporters espagnols, certains estimant que le joueur méritait sa place dans la liste finale.

Cette absence symbolise également le changement générationnel en cours au sein de la sélection espagnole. Le FC Barcelone domine largement cette liste avec huit joueurs convoqués, dont Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo ou encore Pau Cubarsí.

À l’inverse, le Real Madrid traverse une situation totalement inédite. Aucun joueur merengue ne participera au Mondial avec l’Espagne, malgré le poids historique du club dans la sélection nationale.

À seulement 21 ans, Dean Huijsen garde toutefois l’avenir devant lui. Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération, le joueur devrait rester un élément important du projet madrilène dans les années à venir.

Son absence de cette Coupe du monde pourrait même devenir une source de motivation supplémentaire avant la prochaine saison avec le Real Madrid.