PSG – Arsenal : le groupe complet parisien pour la finale de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a officialisé la liste des joueurs retenus pour la finale PSG – Arsenal en Ligue des champions. Luis Enrique pourra compter sur un effectif presque au complet pour tenter de décrocher un nouveau titre européen.

Parmi les joueurs convoqués figurent les cadres de l’équipe comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes. Plusieurs jeunes talents issus du centre de formation sont également présents dans le groupe.

📋 The squad PSG for the final! ⚔️🔴🔵 #UCL 29 mai 2026

Le groupe parisien pour la finale PSG – Arsenal

Gardiens : Lucas Chevalier (30), Matvey Safonov (39), Renato Marin (89).

Défenseurs : Achraf Hakimi (2), Beraldo (4), Marquinhos (5), Illia Zabarnyi (6), Nuno Mendes (25), Lucas Hernandez (21), Willian Pacho (51).

Milieux : Fabian Ruiz (8), Vitinha (17), Lee Kang-in (19), João Neves (87), Warren Zaïre-Emery (33), Senny Mayulu (24).

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia (7), Gonçalo Ramos (9), Ousmane Dembélé (10), Désiré Doué (14), Bradley Barcola (29), Ibrahim Mbaye (27), Ndjantou (47), Mrake (49).

Ce groupe traduit la confiance accordée par Luis Enrique à l’ossature qui a porté le PSG tout au long de la saison. Les Parisiens abordent cette finale avec l’ambition de conclure leur campagne européenne par un nouveau sacre continental.

Pour ce PSG – Arsenal, Paris misera sur son potentiel offensif impressionnant et l’expérience de ses cadres pour tenter de soulever le trophée le plus prestigieux du football européen.