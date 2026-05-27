Dani Parejo : « J’aurais aimé jouer au Barça, au Real Madrid ou au Bayern »

Dans un entretien accordé à l’émission El Larguero sur la Cadena SER, Dani Parejo s’est livré avec franchise sur un petit regret qui accompagne pourtant une carrière largement réussie.

Après quinze années passées au plus haut niveau du football espagnol, l’ancien joueur de Valence regarde désormais sa carrière avec beaucoup de lucidité. Le milieu espagnol de 37 ans, qui vient d’annoncer son départ de Villarreal après six saisons marquantes, a reconnu qu’un rêve est resté inachevé : celui d’évoluer dans un très grand club européen.

« J’aurais aimé vivre cette expérience »

Formé au Real Madrid avant d’exploser à Valence puis à Villarreal, Dani Parejo estime avoir construit une trajectoire solide dans le football espagnol. Mais il admet qu’il lui a manqué une expérience dans l’un des géants européens.

« Je suis plus que satisfait de ma carrière. J’ai joué pour un club historique comme Valence et j’ai fait partie de la meilleure génération de Villarreal. Mais soyons honnêtes : j’aurais aimé jouer dans un grand club. Au Real Madrid, au Barça, au Bayern Munich… quelque chose comme ça », a-t-il confié.

Le milieu espagnol a ensuite reconnu qu’un transfert vers le FC Barcelone avait été proche à un moment de sa carrière.

« Oui, l’option Barça a été proche. Mais les circonstances ont fait que cela ne s’est pas concrétisé. J’aurais aimé y jouer deux ou trois saisons, simplement pour vivre cette expérience », a expliqué Parejo.

Le Barça de Guardiola a marqué Dani Parejo

Durant l’entretien, Dani Parejo a aussi évoqué les immenses difficultés rencontrées face au FC Barcelone de Pep Guardiola, considéré comme l’une des plus grandes équipes de l’histoire moderne.

Le vétéran espagnol garde notamment des souvenirs très forts des confrontations contre le trio Xavi-Iniesta-Busquets, accompagné de Lionel Messi, David Villa et Pedro.

« Quand on affrontait ce Barça-là, on ne voyait presque jamais le ballon. À un moment, je me demandais s’il fallait jouer avec des crampons ou des baskets », a-t-il raconté avec humour.

Dani Parejo quitte Villarreal avec une immense reconnaissance du football espagnol. Arrivé en 2020 en provenance de Valence, il aura participé à l’une des périodes les plus compétitives du Sous-marin jaune, notamment avec la victoire en Ligue Europa en 2021.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux espagnols de sa génération, Parejo restera surtout comme un joueur élégant, intelligent et capable de contrôler le rythme d’un match grâce à sa qualité technique exceptionnelle.

Malgré l’absence d’un passage dans un géant européen, son parcours conserve une vraie dimension respectée en Liga.