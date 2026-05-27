Real Madrid : Vinícius Jr calme le jeu sur son avenir

Alors que les rumeurs autour de son avenir continuent d’agiter l’Espagne, Vinícius Jr a choisi de répondre avec sérénité.

Dans une interview accordée à Caze TV, l’attaquant brésilien a assuré qu’il n’était pas pressé de prolonger son contrat avec le Real Madrid, malgré les inquiétudes grandissantes autour de sa situation contractuelle.

Lié au club madrilène jusqu’en 2027, le joueur de 25 ans affirme que la relation avec la direction reste excellente. « Je ne suis pas dans l’urgence pour renouveler mon contrat. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Le Real est tranquille, je suis tranquille. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance », a-t-il déclaré.

Vinícius Jr sur son avenir au Real Madrid : « Je veux rester ici toute ma vie. » 27 mai 2026

Des propos qui contrastent avec la nervosité qui commencerait à gagner certains dirigeants madrilènes. Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid souhaiterait rapidement sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs les plus importants afin d’éviter un scénario risqué à l’approche de la fin de son contrat.

Mais Vinícius Jr semble vouloir prendre son temps. Le Brésilien a même réaffirmé son attachement profond au club merengue.

« Je ne m’imaginais jamais en dehors du Real Madrid. C’est le club de mes rêves. Je veux rester ici toute ma vie », a-t-il ajouté.

Au-delà de son avenir contractuel, l’ancien joueur de Flamengo a également livré un discours plus mature sur son rôle dans le vestiaire madrilène. Désormais l’un des capitaines de l’équipe, Vinícius explique vouloir montrer l’exemple sans chercher à imposer une autorité artificielle.

« J’essaie d’arriver avant tout le monde à l’entraînement, de garder une bonne ambiance. Je ne veux pas jouer au papa, je n’ai que 25 ans », a-t-il confié.

Une sortie médiatique qui pourrait apaiser les tensions autour de son avenir immédiat, même si le dossier de sa prolongation reste l’un des grands sujets de l’été du côté du Santiago Bernabéu.