Coupe du monde 2026 : le meilleur arbitre africain privé du tournoi après un refus d’entrée aux États-Unis

C’est une histoire qui provoque l’incompréhension dans le monde du football. Omar Abdulkadir Artan, considéré comme l’un des meilleurs arbitres de la Confédération africaine de football (CAF), ne participera finalement pas à la Coupe du monde 2026.

L’officiel somalien a été refoulé à son arrivée aux États-Unis alors qu’il devait rejoindre le groupe des arbitres sélectionnés pour officier lors du Mondial. Une décision qui met fin au rêve de celui qui aurait pu devenir le premier arbitre somalien de l’histoire à diriger un match de Coupe du monde.

La FIFA a indiqué que l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, refoulé à son entrée aux États-Unis, ne pourra pas officier lors de la Coupe du monde. — L’ÉQUIPE (@lequipe)

26 août 2026

Selon les informations communiquées par le ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, Omar Abdulkadir Artan voyageait pourtant avec un visa américain valide lorsqu’il a atterri à Miami.

Les services d’immigration américains ont néanmoins refusé son admission sur le territoire avant de le renvoyer vers la Turquie. Cette décision a immédiatement suscité de nombreuses réactions au sein du football africain, où l’arbitre jouit d’une excellente réputation.

Âgé de 34 ans, Artan est considéré depuis plusieurs années comme l’un des arbitres les plus prometteurs du continent. Il a officié lors de nombreuses compétitions majeures de la CAF et figurait parmi les officiels retenus par la FIFA pour la Coupe du monde.

La FIFA confirme son absence

Face à la polémique grandissante, la FIFA a publié une mise au point claire. L’instance mondiale du football a expliqué qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir concernant les décisions d’immigration prises par les autorités du pays hôte.

« La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment », a indiqué l’organisation.

La FIFA rappelle également que, comme lors des précédentes compétitions organisées sous son égide, le dernier mot revient toujours au gouvernement du pays organisateur concernant l’entrée sur son territoire.

L’affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible. La Somalie figure parmi les pays concernés par les restrictions d’entrée mises en place par l’administration du président Donald Trump.

Cette situation a alimenté les critiques de nombreux observateurs, qui estiment qu’un officiel sélectionné par la FIFA pour participer à la plus grande compétition de football au monde aurait dû bénéficier d’un traitement spécifique.

Pour beaucoup, cette affaire dépasse désormais le simple cadre sportif et soulève des questions sur l’organisation d’événements internationaux dans un contexte de restrictions migratoires.

La réaction digne d’Omar Abdulkadir Artan

Malgré cette immense déception, l’arbitre somalien a choisi de réagir avec beaucoup de classe et de dignité.

« Malgré les circonstances, je garde le moral et je reste concentré sur les défis à venir dans ma carrière. Je tiens à remercier la famille du football pour ses messages et je souhaite bonne chance à mes coéquipiers pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Artan a également tenu à remercier la FIFA et la CAF pour leur soutien tout au long de cette épreuve.

« J’ai hâte de les revoir à l’avenir. Je tiens à remercier la FIFA et la CAF pour tout leur soutien et je promets de continuer à m’améliorer et à me concentrer sur l’avenir », a ajouté l’officiel somalien.

Pour la Somalie, cette absence représente un immense regret. Omar Abdulkadir Artan devait entrer dans l’histoire en devenant le premier arbitre du pays à officier lors d’une Coupe du monde de la FIFA.

Son parcours symbolisait les progrès réalisés par le football somalien ces dernières années et constituait une source de fierté pour tout un pays.

Finalement privé de ce rendez-vous historique pour des raisons administratives et politiques, Artan quitte malgré tout cette séquence avec le respect de la communauté du football. Une reconnaissance qui, pour beaucoup, confirme déjà sa place parmi les arbitres africains les plus respectés de sa génération.