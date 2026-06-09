Coupe du monde 2026 : voici les 8 paires de frères du Mondial américains

La Coupe du monde 2026 ne sera pas seulement celle des stars, des nouvelles nations et du format à 48 équipes. Elle sera aussi celle des familles. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, huit paires de frères participeront à une même édition du Mondial, un record qui illustre parfaitement la mondialisation du football moderne.

Certaines fratries évolueront sous les mêmes couleurs, tandis que d’autres défendront des sélections différentes. Une situation qui promet des histoires uniques et parfois même d’éventuels affrontements familiaux sur la plus grande scène du football mondial.

Les frères Doué, symbole du football moderne

L’histoire la plus fascinante concerne probablement les frères Doué. Alors que Désiré Doué défend les couleurs de la France, son grand frère Guéla Doué représente la Côte d’Ivoire, le pays d’origine de leur père. Nés tous les deux en France et formés à Rennes, les deux joueurs ont finalement choisi des trajectoires internationales différentes.

Quelques jours avant le Mondial, Guéla avait même marqué lors de la victoire ivoirienne contre la France en match de préparation, sous les yeux de son petit frère resté sur le banc des Bleus. Une scène qui résume parfaitement la singularité de cette histoire familiale.

Les Williams, l’Espagne contre le Ghana

Autre cas emblématique : celui des frères Williams. Nés à Bilbao de parents ghanéens, Iñaki Williams et Nico Williams ont fait des choix différents.

L’aîné a finalement opté pour le Ghana après avoir porté une seule fois le maillot espagnol en amical. Son jeune frère Nico est devenu l’une des stars de la Roja et l’un des artisans du titre européen remporté par l’Espagne. Au Mondial, ils représenteront donc deux nations différentes.

Les Brobbey et les Souttar, deux familles divisées

Le Ghana retrouve également une autre histoire familiale avec Derrick Luckassen Brobbey, demi-frère de Brian Brobbey, l’attaquant des Pays-Bas. Les deux joueurs partagent la même mère mais évolueront sous deux drapeaux différents durant la compétition.

Le cas des frères Souttar est tout aussi particulier. Nés à Aberdeen en Écosse, John Souttar représentera l’Écosse tandis que son frère Harry Souttar jouera pour l’Australie grâce aux origines australiennes de leur mère.

Quatre fratries sous les mêmes couleurs

Quatre paires de frères auront la chance encore plus rare de disputer le Mondial ensemble sous le même maillot.

La France comptera ainsi sur les frères Lucas Hernandez et Théo Hernandez, déjà habitués à partager le vestiaire des Bleus. Les Pays-Bas présenteront les jumeaux Jurriën Timber et Quinten Timber, deux joueurs majeurs de la sélection néerlandaise.

Le Cap-Vert pourra s’appuyer sur Laros Duarte et Deroy Duarte, tandis que Curaçao comptera dans ses rangs les frères Leandro Bacuna et Juninho Bacuna. La présence de ces deux dernières fratries souligne également la montée en puissance de nations émergentes dans le football mondial.

Les 8 paires de frères du Mondial 2026

Frères Sélections Guéla Doué / Désiré Doué Côte d’Ivoire / France Iñaki Williams / Nico Williams Ghana / Espagne Derrick Luckassen Brobbey / Brian Brobbey Ghana / Pays-Bas John Souttar / Harry Souttar Écosse / Australie Lucas Hernandez / Théo Hernandez France / France Jurriën Timber / Quinten Timber Pays-Bas / Pays-Bas Laros Duarte / Deroy Duarte Cap-Vert / Cap-Vert Leandro Bacuna / Juninho Bacuna Curaçao / Curaçao

Au total, quatre de ces 8 paires de frères du Mondial 2026 représenteront des nations différentes. Une particularité qui reflète parfaitement l’influence des doubles nationalités, des migrations et des diasporas dans le football moderne. Cette Coupe du monde 2026 s’annonce donc aussi comme une affaire de famille. 8 paires de frères du Mondial 2026