Real Madrid : très bonne nouvelle pour Florentino Pérez au terme des élections

C’est désormais officiel. Florentino Pérez va poursuivre son règne à la tête du Real Madrid. La Commission électorale du club madrilène a annoncé ce dimanche la victoire de l’homme d’affaires espagnol lors des élections présidentielles, lui offrant ainsi un nouveau mandat à la tête du club le plus titré d’Europe.

Après plusieurs semaines de campagne, les socios ont largement renouvelé leur confiance à celui qui dirige le Real Madrid depuis plus de deux décennies, avec une interruption entre 2006 et 2009.

🏆 Florentino Pérez ha ganado oficialmente las elecciones del Real Madrid y continuará como presidente del club blanco. — Real Madrid C.F. (@realmadrid)

7 septembre 2026

Selon les résultats officiels publiés par la Commission électorale du Real Madrid, la liste conduite par Florentino Pérez a obtenu 21 741 voix, soit 65 % des suffrages exprimés.

Son adversaire, l’entrepreneur Enrique Riquelme, a recueilli 11 814 voix, représentant 35 % des votes. Une victoire nette qui confirme l’influence considérable de Florentino Pérez auprès des socios madrilènes.

Le scrutin a enregistré plus de 33 000 votes, en présentiel et par correspondance, un chiffre qui témoigne de l’intérêt suscité par cette élection, l’une des plus disputées de ces dernières années.

Florentino Pérez a transformé le Real Madrid

Arrivé à la présidence en 2000, Florentino Pérez a profondément changé la dimension du club. Sous sa direction, le Real Madrid est devenu l’une des organisations sportives les plus puissantes de la planète, tant sur le plan sportif qu’économique.

Durant ses différents mandats, le club madrilène a remporté de nombreux trophées, dont plusieurs Ligues des champions, des championnats d’Espagne, des Coupes du monde des clubs et des Supercoupes d’Europe.

Il est également à l’origine du projet de rénovation du stade Santiago Bernabéu, devenu l’une des enceintes sportives les plus modernes au monde.

Cette réélection intervient dans un contexte particulièrement important pour le Real Madrid. Le club poursuit son renouvellement générationnel avec des stars comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler ou encore Dean Huijsen.

Plusieurs mouvements sont également attendus sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont évoqué les dossiers d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries, même si aucune officialisation n’est encore intervenue de la part du club.

La continuité incarnée par Florentino Pérez devrait permettre au Real Madrid de poursuivre sa stratégie basée sur le recrutement des meilleurs jeunes talents du monde tout en conservant sa stabilité économique.

Vers un nouveau chapitre de l’histoire madrilène

À 79 ans, Florentino Pérez continue donc de bénéficier d’un soutien massif de la part des socios. Sa nouvelle victoire électorale confirme qu’il reste l’homme fort du Real Madrid et l’un des dirigeants les plus influents du football mondial.

Alors que le club prépare déjà les prochaines saisons et vise de nouveaux titres, les supporters madrilènes savent désormais qui sera aux commandes : Florentino Pérez poursuivra sa mission avec l’objectif affiché de rendre encore plus grand ce qu’il considère lui-même comme « le meilleur club de tous les temps ».