Top 10 des joueurs les plus chers du monde : Lamine Yamal écrase Mbappé et Haaland

Le dernier rapport de l’Observatoire du football CIES a livré son verdict et il réserve une énorme surprise. À seulement 18 ans, Lamine Yamal domine désormais le Top 10 des joueurs les plus chers du monde avec une estimation totalement inédite de 358 millions d’euros.

Le phénomène du FC Barcelone devance largement Erling Haaland, évalué à 227 millions d’euros, et Kylian Mbappé, dont la valeur est estimée à 165 millions d’euros malgré son statut de star mondiale et son arrivée récente au Real Madrid.

🌎⚽️💸 FLASH Le classement des footballeurs les plus CHERS du monde vient d’être dévoilé : 🥇 Lamine Yamal 🇪🇸, 358 M€

🥈 Erling Haaland 🇳🇴, 227 M€

🥉 Kylian Mbappé 🇫🇷, 165 M€ (Observatoire du football CIES) — Actu Foot (@ActuFoot_)

31 août 2026

Le Barça place trois joueurs dans le Top 10

Au-delà du phénomène Yamal, le FC Barcelone confirme la valeur exceptionnelle de sa nouvelle génération. Pau Cubarsí figure à la dixième place avec une estimation de 124,6 millions d’euros tandis que Pedri apparaît également parmi les joueurs les plus valorisés du monde.

Le Real Madrid n’est pas en reste avec la présence de Kylian Mbappé, troisième, et d’Arda Güler, neuvième avec une valeur estimée à 124,8 millions d’euros. Jude Bellingham apparaît quant à lui au treizième rang avec 120,3 millions d’euros.

Grande gagnante de ce classement, la France est le pays le plus représenté parmi les vingt premiers. Derrière Mbappé, on retrouve Michael Olise (4e), Désiré Doué (6e) et Hugo Ekitiké (15e).

Cette forte présence illustre la richesse actuelle du football français, qui continue de produire certains des talents les plus convoités du marché mondial.

Le Top 10 des joueurs les plus chers du monde

Lamine Yamal (Espagne) : 358 M€ Erling Haaland (Norvège) : 227 M€ Kylian Mbappé (France) : 165 M€ Michael Olise (France) : 140 M€ Morgan Rogers (Angleterre) : 136,8 M€ Désiré Doué (France) : 133,2 M€ Kenan Yıldız (Turquie) : 133 M€ Nico O’Reilly (Angleterre) : 125 M€ Arda Güler (Turquie) : 124,8 M€ Pau Cubarsí (Espagne) : 124,6 M€

Jamais un joueur de 18 ans n’avait atteint une telle valorisation dans une étude du CIES. Une preuve supplémentaire du statut exceptionnel acquis par Lamine Yamal, déjà considéré comme le futur visage du football mondial.