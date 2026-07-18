Erling Haaland : pourquoi des centaines de bébés portent déjà son prénom au Pérou ?

Erling Haaland n’est pas seulement une superstar du football mondial. L’attaquant norvégien est désormais un véritable phénomène de société. Selon des données relayées par l’AFP, plus de 500 nouveau-nés ont été enregistrés au Pérou avec son prénom, un hommage inédit qui illustre l’immense popularité du buteur de la Norvège.

D’après les chiffres publiés par les autorités péruviennes et relayés par l’AFP, 468 bébés portent le prénom « Haaland », tandis que 91 autres ont été enregistrés sous le prénom complet « Erling Haaland ».

🚨 INCROYABLE ! Au Pérou, plus de 500 nouveau-nés ont reçu comme prénom Erling Haaland en hommage à l’attaquant norvégien ! 🇳🇴 9 juillet 2026

Au total, ce sont donc plus de 550 enfants qui rendent hommage au goleador norvégien. Le Pérou devient ainsi le pays comptant le plus de nouveau-nés baptisés en référence à Erling Haaland, preuve de l’immense popularité de l’attaquant de Manchester City bien au-delà de l’Europe.

Un phénomène déjà observé avec Gignac et Mbappé

Ce n’est pas la première fois qu’un footballeur inspire les parents au moment de choisir le prénom de leur enfant.

Au Mexique, l’arrivée d’André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey en 2015 avait provoqué un véritable engouement. Sa popularité est devenue telle que plusieurs familles mexicaines ont choisi de prénommer leurs enfants « Gignac », un phénomène largement documenté par la presse locale au fil des années.

La France a également connu un cas similaire après le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde 2018. Des officiers d’état civil avaient recensé des prénoms insolites comme « Griezmann Mbappé », directement inspirés des deux héros du titre mondial. Certains parents avaient même choisi de combiner les noms de plusieurs champions du monde pour célébrer cette victoire historique.

Ces exemples montrent à quel point le football peut influencer la culture populaire. Pour de nombreux parents, donner à leur enfant le prénom d’une star du ballon rond est une façon d’exprimer leur admiration, mais aussi d’associer leur nouveau-né à une réussite sportive exceptionnelle.

Haaland, une icône mondiale

À seulement 26 ans, Erling Haaland est déjà considéré comme l’un des plus grands attaquants de sa génération. Sa puissance, son sens du but et sa régularité ont fait de lui une véritable référence mondiale.

Son impact dépasse désormais largement les terrains. Voir des centaines de familles choisir son prénom pour leur enfant illustre parfaitement l’influence culturelle qu’exercent aujourd’hui les plus grandes stars du football. Après Gignac au Mexique ou encore les « Griezmann Mbappé » apparus après le Mondial 2018, c’est désormais au tour d’Erling Haaland d’entrer dans les registres d’état civil.