Erling Haaland s’incline devant Jude Bellingham : « L’un des meilleurs joueurs du monde »

Éliminé de la Coupe du monde 2026 par l’Angleterre, Erling Haaland a mis sa déception personnelle de côté pour rendre un vibrant hommage à Jude Bellingham. Auteur des deux buts anglais lors du quart de finale remporté 2-1 après prolongation, le milieu du Real Madrid a impressionné son ancien coéquipier du Borussia Dortmund.

Le buteur norvégien considère Bellingham comme l’un des joueurs les plus complets de la planète. Il estime également que les critiques visant régulièrement l’international anglais ne sont pas toujours justifiées au regard de son influence sur toutes les phases du jeu.

🍿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Erling Haaland: “Bellingham is one of the very best in the world”. “He is a midfielder yet he does everything on the pitch.” 12 juillet 2026

Haaland prend la défense de Bellingham

« Jude est incroyable. L’Angleterre a de la chance de l’avoir et le Real Madrid aussi, parce que toutes les équipes voudraient avoir un Jude dans leur effectif », a déclaré Erling Haaland après la rencontre.

L’attaquant de Manchester City a notamment insisté sur la polyvalence de son ancien partenaire. « Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un milieu de terrain, mais il fait tout sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Haaland regrette surtout que Bellingham soit régulièrement évalué uniquement à travers ses buts. Selon lui, le joueur anglais apporte beaucoup plus par ses courses, son pressing, ses dribbles, son engagement défensif et sa capacité à faire progresser le ballon.

« Parfois, il reçoit trop de critiques parce qu’il ne marque pas assez ou pour d’autres raisons. Il ne mérite pas cela. C’est un milieu qui marque, qui crée et qui peut éliminer des joueurs », a insisté le Norvégien.

Deux anciens partenaires devenus adversaires

Erling Haaland et Jude Bellingham se connaissent parfaitement. Les deux hommes ont évolué ensemble au Borussia Dortmund entre 2020 et 2022. Durant cette période, ils avaient développé une belle complicité sur le terrain et remporté la Coupe d’Allemagne en 2021.

Haaland a ensuite rejoint Manchester City durant l’été 2022, tandis que Bellingham est resté une saison supplémentaire à Dortmund avant de signer au Real Madrid en 2023. Malgré leurs trajectoires différentes, leur relation est restée forte.

« Jude m’a donné beaucoup de bonnes passes et nous avons vécu de très beaux moments ensemble. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément », a rappelé l’avant-centre norvégien.

Le quart de finale du Mondial constituait donc une affiche particulière pour les deux joueurs. Mais alors que Haaland n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets, Bellingham a complètement renversé la rencontre.

Bellingham envoie l’Angleterre en demi-finale

La Norvège avait pourtant pris l’avantage grâce à Andreas Schjelderup. L’Angleterre est ensuite revenue au score par l’intermédiaire de Bellingham avant la pause. Le milieu madrilène a finalement inscrit le but de la qualification au début de la prolongation.

Avec ce doublé, Bellingham a porté son total à six buts dans cette Coupe du monde. Une performance exceptionnelle pour un milieu de terrain, désormais installé parmi les principaux candidats au titre de meilleur joueur du tournoi.

Malgré certaines décisions arbitrales contestées par le camp norvégien, Haaland n’a pas voulu minimiser la prestation de son ancien partenaire. Il a préféré saluer son talent et son aptitude à répondre présent dans les moments les plus importants.

« Je ne suis pas surpris. Il fait cela depuis qu’il est très jeune. Il possède une mentalité incroyable et répond toujours présent quand son équipe a besoin de lui », a ajouté le buteur de Manchester City.

Haaland derrière l’Angleterre pour la suite

La Norvège éliminée, Erling Haaland a désormais choisi son équipe pour la fin du tournoi. L’attaquant souhaite voir l’Angleterre aller au bout, notamment en raison de ses liens avec plusieurs joueurs anglais côtoyés à Manchester City et de son amitié avec Bellingham.

Les Three Lions affronteront l’Argentine le mercredi 15 juillet à Atlanta pour une place en finale. Jude Bellingham retrouvera Lionel Messi dans l’un des duels les plus attendus de cette Coupe du monde 2026.

Pour Haaland, l’Angleterre possède toutes les qualités nécessaires pour être sacrée. Mais face à l’Albiceleste, championne du monde en titre, Bellingham devra encore livrer une performance de très haut niveau pour poursuivre son incroyable tournoi.