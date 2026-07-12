Coupe du monde 2026 : le programme des demi-finales et historique des deux affiches

Le dernier carré de la Coupe du monde 2026 est désormais connu. La France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine ne sont plus qu’à une victoire de la grande finale programmée le dimanche 19 juillet au New York New Jersey Stadium. Les deux demi-finales réunissent quatre des plus grandes nations de l’histoire du football.

La France affrontera l’Espagne dans un choc européen devenu incontournable ces dernières années. L’Angleterre retrouvera ensuite l’Argentine, plus de vingt ans après leur dernière confrontation, dans l’un des duels les plus chargés d’histoire et de tensions du football mondial.

France – Espagne : un classique européen pour une place en finale

Mardi 14 juillet 2026 France – Espagne Coup d’envoi : 20h00 Stade : Dallas Stadium Ville : Arlington, Texas

La première demi-finale opposera la France à l’Espagne le mardi 14 juillet. Les Bleus ont décroché leur qualification en dominant le Maroc 2-0 en quart de finale, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’équipe de Didier Deschamps poursuit ainsi son parcours parfait et tentera d’atteindre une troisième finale mondiale consécutive après 2018 et 2022.

L’Espagne a, de son côté, éliminé la Belgique sur le score de 2-1. Longtemps accrochée, la Roja a obtenu sa qualification grâce à un but tardif de Mikel Merino. Les Espagnols retrouvent le dernier carré d’une Coupe du monde pour la première fois depuis leur titre remporté en Afrique du Sud en 2010.

France et Espagne se connaissent particulièrement bien. Avant cette nouvelle affiche, les deux sélections s’étaient affrontées à 38 reprises. L’Espagne possède l’avantage historique avec 18 victoires, contre 13 succès français et sept matchs nuls.

Leur première rencontre remonte au 30 avril 1922. L’Espagne s’était alors imposée 4-0 en match amical. La plus large victoire de la Roja reste le spectaculaire 8-1 enregistré en 1929.

En Coupe du monde, les deux nations ne se sont rencontrées qu’une seule fois. C’était en huitième de finale de l’édition 2006. Menée après un penalty de David Villa, la France avait renversé l’Espagne pour s’imposer 3-1 grâce à Franck Ribéry, Patrick Vieira et Zinédine Zidane. Les Bleus avaient ensuite atteint la finale du tournoi.

Plus récemment, l’Espagne a pris le dessus lors de la demi-finale de l’Euro 2024. Malgré l’ouverture du score française, la Roja avait renversé la rencontre grâce notamment à Lamine Yamal avant de remporter la compétition. En revanche, la France avait battu les Espagnols 2-1 en finale de la Ligue des nations 2021.

Le dernier duel entre les deux sélections a offert un scénario complètement fou en juin 2025. L’Espagne s’était imposée 5-4 en demi-finales de la Ligue des nations au terme d’une rencontre spectaculaire. Cette nouvelle opposition promet donc un duel offensif entre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise d’un côté, Lamine Yamal, Nico Williams et Mikel Oyarzabal de l’autre.

Angleterre – Argentine : une rivalité mythique enfin de retour

Mercredi 15 juillet 2026 Angleterre – Argentine Coup d’envoi : 20h00 Stade : Atlanta Stadium Ville : Atlanta, Géorgie

La seconde demi-finales opposera l’Angleterre à l’Argentine le mercredi 15 juillet à Atlanta. Les Three Lions ont validé leur billet en battant la Norvège 2-1, tandis que l’Albiceleste a éliminé la Suisse 3-1 pour poursuivre la défense de son titre mondial.

Cette affiche marque le retour d’une rivalité légendaire. L’Angleterre et l’Argentine ne s’étaient plus affrontées depuis le 12 novembre 2005. Ce jour-là, les Anglais avaient remporté un match amical spectaculaire 3-2 grâce à deux buts tardifs de Michael Owen.

Les deux nations se sont rencontrées à cinq reprises en Coupe du monde. L’Angleterre compte trois victoires, obtenues en 1962, 1966 et 2002. L’Argentine s’est imposée une fois dans le temps réglementaire, en 1986, tandis que le huitième de finale de 1998 s’était terminé par un match nul avant la qualification argentine aux tirs au but.

Le quart de finale de 1966 avait marqué le début de la rivalité. L’Angleterre s’était imposée 1-0 à Wembley dans une rencontre tendue, marquée par l’expulsion du capitaine argentin Antonio Rattín. Les Anglais avaient ensuite remporté leur unique Coupe du monde.

Vingt ans plus tard, Diego Maradona avait écrit l’une des pages les plus célèbres de l’histoire du tournoi. En quart de finale du Mondial 1986, il avait inscrit contre l’Angleterre le but de la « Main de Dieu », avant de réaliser quelques minutes plus tard une action individuelle considérée comme l’un des plus beaux buts de tous les temps. L’Argentine s’était imposée 2-1 avant de devenir championne du monde.

En 1998, les deux équipes avaient encore livré une rencontre inoubliable. Michael Owen avait inscrit un but exceptionnel, mais David Beckham avait été expulsé après un geste d’humeur sur Diego Simeone. L’Argentine s’était finalement qualifiée aux tirs au but.

La revanche anglaise était intervenue lors de la Coupe du monde 2002. David Beckham avait marqué l’unique but de la rencontre sur penalty, permettant aux Three Lions de battre l’Albiceleste 1-0 durant la phase de groupes.

Ces demi-finales offrira également un événement inédit : Lionel Messi affrontera l’équipe d’Angleterre pour la première fois de sa carrière internationale. À 39 ans, le capitaine argentin tentera de conduire son pays vers une deuxième finale consécutive. En face, Jude Bellingham, Harry Kane et les Three Lions rêvent d’atteindre leur première finale mondiale depuis leur sacre de 1966.

Les vainqueurs de ces deux affiches se retrouveront le dimanche 19 juillet pour la grande finale. Les deux équipes éliminées disputeront le match pour la troisième place le samedi 18 juillet.