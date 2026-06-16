France – Sénégal : Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l’histoire du Mondial

Le Sénégal a perdu son premier match de Coupe du monde 2026 face à la France (3-1), mais Ibrahim Mbaye a tout de même écrit une page d’histoire. Entré dans la lumière en fin de rencontre, le jeune attaquant sénégalais a réduit l’écart dans le temps additionnel, à la 95e minute.

À seulement 18 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain est devenu le plus jeune joueur africain à marquer dans l’histoire de la Coupe du monde. Un record symbolique dans une soirée pourtant frustrante pour les Lions de la Teranga, battus par une équipe de France portée par un Kylian Mbappé historique.

Un but dans une fin de match folle

La rencontre est longtemps restée fermée avant de basculer en seconde période. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 66e minute, avant que Bradley Barcola ne fasse le break à la 82e. Alors que la France semblait contrôler la fin de match, Ibrahim Mbaye a profité d’une situation dans la surface pour relancer brièvement le Sénégal.

Son but du 2-1 a redonné espoir aux Lions, mais la réaction française a été immédiate. Une minute plus tard, Mbappé a inscrit un deuxième but personnel d’une frappe lointaine pour sceller la victoire des Bleus. Avec ce doublé, le capitaine français est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 réalisations.

Un phénomène sénégalais qui confirme

Ce but ne change pas le résultat final, mais il confirme l’immense précocité d’Ibrahim Mbaye. Déjà considéré comme l’un des grands talents de la nouvelle génération sénégalaise, l’ailier du PSG franchit un nouveau cap en marquant sur la plus grande scène du football mondial.

Son sang-froid, son sens du placement et sa capacité à répondre présent dans un match de très haut niveau donnent de vrais motifs d’espoir au Sénégal pour la suite du tournoi. Les Lions ont perdu, mais ils ont peut-être vu naître l’un des visages forts de leur avenir.

Après ce revers contre la France, le Sénégal devra rapidement se relancer. Mais dans une soirée dominée par le record de Mbappé, Ibrahim Mbaye a lui aussi laissé une trace historique dans cette Coupe du monde 2026.