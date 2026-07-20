Coupe du monde : les adieux déchirants de Messi, Ronaldo et Neymar, la fin d’une époque

Le rideau est tombé sur l’une des plus grandes générations de l’histoire du football. Avec la fin de la Coupe du monde 2026, Messi, Ronaldo et Neymar ont très probablement disputé leur dernier Mondial. Trois légendes, trois destins différents, mais une même image : celle de joueurs quittant la scène mondiale les larmes aux yeux.

Pendant près de vingt ans, ces trois artistes ont marqué leur époque, accumulant les trophées, les records et les moments de génie. Désormais, une nouvelle génération s’apprête à prendre le relais, tandis que le football dit au revoir à trois de ses plus grands ambassadeurs.

💔💔💔💔💔💔💔 Tous y croyaient, tous ont fini en larmes. C’est ainsi que se sont refermées les pages Lionel Messi 🇦🇷, Cristiano Ronaldo 🇵🇹 et Neymar 🇧🇷 en Coupe du Monde. 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗘𝗦. 🎩 — BeFootball

20 juillet 2026

Messi, un dernier rêve brisé en finale

Champion du monde en 2022, Lionel Messi espérait conclure son incroyable aventure internationale par un second sacre. L’Argentine est finalement tombée face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Malgré un tournoi de très haut niveau, la Pulga quitte la scène mondiale sur une immense déception, mais avec un palmarès qui le place parmi les plus grands joueurs de tous les temps.

Ronaldo et Neymar, des sorties riches en émotions

Cristiano Ronaldo, de son côté, n’aura jamais réussi à décrocher le trophée suprême avec le Portugal. Quintuple Ballon d’Or, meilleur buteur de l’histoire des sélections pendant de longues années, il laisse derrière lui une empreinte immense et des records qui ont marqué plusieurs générations.

Pour Neymar, cette Coupe du monde représentait également la dernière chance d’offrir au Brésil une sixième étoile. Le numéro 10 de la Seleção, souvent freiné par les blessures durant sa carrière internationale, quitte lui aussi la plus prestigieuse des compétitions avec le sentiment d’un rendez-vous manqué.

La fin d’une génération légendaire

Messi, Ronaldo et Neymar ont dominé le football mondial pendant près de deux décennies. À eux trois, ils cumulent des centaines de buts, plusieurs Ballons d’Or, des Ligues des champions et des titres continentaux. Ils ont inspiré des millions de supporters et élevé le niveau d’exigence du football moderne.

Leurs derniers pas en Coupe du monde referment définitivement un chapitre exceptionnel de l’histoire de ce sport. Si leurs carrières en club pourraient encore se poursuivre quelque temps, la scène du Mondial ne reverra sans doute plus ces trois artistes réunis. Une page se tourne, tandis que les héritiers, emmenés notamment par Kylian Mbappé et Lamine Yamal, s’apprêtent à écrire la suivante.