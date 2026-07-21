Coupe du monde 2030 : Zidane, Klopp, Guardiola, les géants européens préparent déjà leur reconquête

La Coupe du monde 2026 vient de s’achever, mais plusieurs grandes nations européennes pensent déjà à 2030. Déçues de leur dernier parcours, la France, l’Allemagne et l’Italie veulent lancer un nouveau cycle avec une ambition commune : retrouver le sommet du football mondial.

Pour conduire cette reconquête, les trois fédérations regardent vers des entraîneurs au prestige immense. Zinédine Zidane est attendu sur le banc des Bleus, Jürgen Klopp se rapproche officiellement de la Mannschaft, tandis que Pep Guardiola représente le rêve absolu de la Fédération italienne.

🇮🇹🇩🇪🇫🇷 Operativo 2030: los gigantes quieren volver a reinar. Italia, Alemania y Francia ya comenzaron a planificar el próximo Mundial y apuntan a lo más alto con tres entrenadores de primer nivel. 🇫🇷 Zinedine Zidane liderará el nuevo proyecto de Francia.

🇮🇹 Pep Guardiola aparece como el gran objetivo de la Azzurra.

🇩🇪 Jürgen Klopp es el elegido para devolver a Alemania a la cima. Tres técnicos campeones. Tres potencias del fútbol mundial. Un solo objetivo: volver a levantar la Copa del Mundo en 2030. — Fútbol Total

20 juillet 2026

Zinédine Zidane pour ouvrir un nouveau cycle en France

Après quatorze années sous la direction de Didier Deschamps, l’équipe de France s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Zinédine Zidane apparaît comme le successeur naturel de l’ancien sélectionneur, même si sa nomination n’a pas encore été officiellement annoncée par la Fédération française de football.

L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait pour mission de conduire les Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2030. Il pourrait s’appuyer sur une génération encore extrêmement compétitive, emmenée par Kylian Mbappé, Michael Olise et plusieurs jeunes joueurs appelés à prendre davantage de responsabilités.

La défaite contre l’Espagne en demi-finale du Mondial 2026 a une nouvelle fois laissé un goût d’inachevé. Malgré la richesse de son effectif, la France n’a pas toujours réussi à imposer son jeu dans les rencontres les plus importantes. Zidane devrait ainsi être chargé de donner une nouvelle identité à cette équipe et de mieux exploiter son potentiel offensif.

Jürgen Klopp se rapproche du banc allemand

La situation est plus avancée en Allemagne. Éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay, la Mannschaft a encore vécu une immense désillusion. Il s’agit de son troisième Mondial consécutif conclu sur un échec majeur après les éliminations précoces de 2018 et 2022.

Pour reconstruire la sélection, la Fédération allemande a engagé des discussions formelles avec Jürgen Klopp. Les deux parties ont trouvé un accord sur les principaux éléments du futur contrat, qui devrait courir jusqu’à la Coupe du monde 2030. Les derniers détails administratifs doivent encore être réglés avant la signature définitive.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool semble posséder le profil idéal pour réveiller le football allemand. Son énergie, son exigence et son style très intense pourraient permettre à la Mannschaft de retrouver une identité forte après plusieurs années d’instabilité.

Pep Guardiola, le rêve immense de l’Italie

L’Italie envisage également une révolution. Absente des trois dernières Coupes du monde, la Squadra Azzurra veut mettre fin à une période devenue particulièrement inquiétante pour l’une des nations les plus titrées de l’histoire.

Pep Guardiola serait la priorité absolue de la Fédération italienne. Paolo Maldini, désormais impliqué dans la direction sportive de la sélection, aurait rencontré le technicien catalan à Barcelone afin de lui présenter le projet italien. Leonardo aurait également participé aux discussions.

Le dossier reste toutefois très incertain. Après son départ de Manchester City, Guardiola souhaiterait prendre du recul avant d’accepter une nouvelle fonction. L’Italie explore donc d’autres options, mais rêve de confier sa reconstruction à l’un des entraîneurs les plus influents de l’histoire moderne.

Trois situations différentes, une ambition identique

Présenter Zidane, Guardiola et Klopp comme les trois sélectionneurs déjà officiellement installés serait encore prématuré. Zidane demeure le grand favori en France, Klopp dispose d’un accord de principe avec l’Allemagne et Guardiola n’est, pour le moment, que la cible prestigieuse de l’Italie.

La tendance illustre néanmoins une réalité : les puissances européennes ne veulent pas attendre. Après le triomphe de l’Espagne en 2026, elles ont déjà commencé à bâtir les projets qui doivent leur permettre de reprendre le pouvoir quatre ans plus tard.

Trois géants du football mondial, trois entraîneurs au palmarès exceptionnel et un seul objectif : soulever la Coupe du monde 2030.