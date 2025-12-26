OL : un ancien de l’équipe de France émet des réserves sur Endrick

L’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais a suscité un vif enthousiasme dans le Rhône. Officiellement prêté par le Real Madrid, le jeune attaquant brésilien de 19 ans a reçu un large soutien, aussi bien du côté de la direction que de figures du football. John Textor, Karim Benzema ou encore Kylian Mbappé ont salué ce choix, tandis que le principal intéressé n’a pas tardé à afficher son engagement, multipliant les signaux positifs sur les réseaux sociaux.

Au milieu de cet engouement, une voix se distingue toutefois par sa prudence. Ancien cadre de l’OL et figure respectée du club, Sidney Govou s’est montré beaucoup plus circonspect quant à l’impact réel de cette arrivée sur l’équilibre de l’équipe.

Dans les colonnes du Progrès, l’ex-international français rappelle d’abord un principe auquel il reste attaché : la stabilité. « Quand une mécanique fonctionne, il faut faire attention. Elle peut très vite se dérégler », estime-t-il, en évoquant un mercato hivernal qu’il juge souvent risqué lorsqu’il ne répond pas à une urgence claire, comme une blessure.

Govou s’interroge notamment sur l’apport collectif d’Endrick. « Un attaquant qui marquerait davantage ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je n’en suis pas sûr », glisse-t-il, pointant la question de l’investissement sans ballon. S’il ne remet pas en cause le talent du Brésilien, il insiste sur le manque de repères à son sujet : « Personne n’a vraiment assez d’éléments pour savoir ce qu’Endrick est capable d’apporter immédiatement. »

L’ancien ailier lyonnais va plus loin, soulevant un doute sur la situation du joueur au Real Madrid. « Un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème », observe-t-il, avant d’exprimer sa principale crainte : un décalage entre ambitions personnelles et objectifs collectifs. « Endrick aura forcément des objectifs individuels. Et ils ne correspondent pas toujours à ceux de l’équipe. C’est ce point-là qui me dérange le plus. »

Un discours mesuré, à contre-courant de l’euphorie ambiante, qui rappelle que l’intégration d’un jeune talent, aussi prometteur soit-il, reste un exercice délicat, surtout en cours de saison.