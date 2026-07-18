Espagne – Argentine : l’incroyable histoire derrière la photo de Lionel Messi et Lamine Yamal devenue virale

Espagne – Argentine offrira un duel historique entre Lionel Messi et Lamine Yamal en finale de la Coupe du monde 2026. Si les deux génies s’affronteront pour la première fois sur une pelouse, leur histoire commune a en réalité commencé… il y a près de vingt ans, avec une photographie devenue légendaire.

À quelques heures de cette finale, le FC Barcelone a d’ailleurs ravivé ce souvenir en publiant une vidéo retraçant les destins croisés de ses deux joyaux formés à la Masia. Une séquence qui prend une dimension encore plus forte lorsqu’on connaît l’histoire de cette célèbre photo.

la première rencontre entre Lionel Messi et Lamine Yamal remonte à 2007

En 2007, Lionel Messi n’a que 20 ans et commence à s’imposer comme la nouvelle star du FC Barcelone. De son côté, Lamine Yamal n’est encore qu’un bébé de cinq mois.

Cette année-là, la famille de Yamal remporte une tombola organisée par le quotidien Sport, en partenariat avec l’UNICEF et le FC Barcelone. Le prix est insolite : une séance photo avec un joueur de l’équipe première dans les vestiaires du Camp Nou.

Le hasard désigne Lionel Messi. Le photographe Joan Monfort immortalise alors une scène devenue mythique : l’Argentin donnant le bain au petit Lamine Yamal et le tenant dans ses bras. À l’époque, personne ne pouvait imaginer que ces deux garçons écriraient un jour l’histoire du football.

« C’est un véritable miracle du destin. Si on écrivait cette histoire dans uLionel Messi et LamEspagne – Argentine : l’incroyable histoire derrière la photo de Lionel Messi et Lamine Yamal devenue viraleit », a confié Joan Monfort à la BBC.

Deux destins liés avant la finale Espagne – Argentine

Les clichés sont restés oubliés pendant des années avant de refaire surface lors de l’Euro 2024, lorsque le père de Lamine Yamal les publie sur les réseaux sociaux avec la légende : « Le début de deux légendes. »

Depuis, cette photographie est devenue un symbole. Elle a même été transformée en banderole par les supporters espagnols lors de l’Euro 2024 puis pendant la Coupe du monde 2026.

Dimanche, le destin offrira une nouvelle image forte. D’un côté, Lionel Messi, considéré comme le plus grand joueur de sa génération. De l’autre, Lamine Yamal, son héritier désigné au FC Barcelone. Dix-neuf ans après cette rencontre improbable dans une baignoire du Camp Nou, les deux hommes se retrouveront face à face pour le trophée le plus prestigieux du football mondial.