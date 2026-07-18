Espagne – Argentine : La Masia au cœur de la finale avec Messi et Yamal

Espagne – Argentine se jouera aussi à travers l’histoire de la Masia. À quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026, le FC Barcelone a publié une vidéo émouvante mettant en parallèle les parcours de Lionel Messi et Lamine Yamal, deux prodiges formés au club Catalan.

Avec un message aussi simple que puissant, le Barça a rappelé que la finale mondiale opposera deux héritiers de son centre de formation : « The World Cup Final goes through La Masia. »

The World Cup Final goes through La Masia. — FC Barcelona (@FCBarcelona)

July 18, 2026

La vidéo retrace le destin de Lionel Messi, devenu une légende du FC Barcelone avant de mener l’Argentine vers les sommets, puis celui de Lamine Yamal, nouveau joyau de la Masia et déjà leader technique de la Roja malgré son jeune âge.

En quelques images, le club blaugrana souligne un symbole fort : quel que soit le vainqueur de cette finale, la Masia sera une nouvelle fois au centre de l’histoire du football mondial.

Messi et Yamal, deux générations liées par Barcelone

Si Lionel Messi représente l’âge d’or du FC Barcelone, Lamine Yamal incarne son avenir. Les deux joueurs, formés dans la célèbre académie catalane, porteront pourtant des ambitions opposées lors de cette affiche entre l’Espagne et l’Argentine.

Cette publication a rapidement conquis les supporters du Barça, fiers de voir leur centre de formation une nouvelle fois représenté au plus haut niveau. Une preuve supplémentaire que, des années après l’éclosion de Messi, La Masia continue de façonner les plus grandes stars du football mondial.