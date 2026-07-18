Espagne – Argentine : Marc Cucurella fait une incroyable promesse à Luis de la Fuente avant la finale

Espagne – Argentine promet déjà son lot d’émotions. À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, Marc Cucurella a surpris tout le monde en faisant une promesse complètement folle à son sélectionneur, Luis de la Fuente.

Présent en conférence de presse, le latéral gauche de Chelsea a affiché toute sa confiance avant le choc face à l’Argentine. Reconnaissant envers celui qui lui a permis de s’imposer comme un cadre de la Roja, l’Espagnol est allé jusqu’à imaginer un scénario aussi improbable qu’amusant.

🚨😁 Marc Cucurella: “If we win, I will get a tattoo of De La Fuente’s face on my body and I will announce my retirement from international football”. “World Cup, Euros… what else you can do? From Monday I’d call him and tell him I’d leave it all”. 🇪🇸 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

July 18, 2026

Espagne – Argentine : un pari complètement fou de Cucurella

« Si nous gagnons, je me ferai tatouer le visage de De la Fuente sur le corps et j’annoncerai ma retraite internationale. Coupe du monde, Euro… que pourrais-je faire de plus ? Dès lundi, je l’appellerais pour lui dire que j’arrête », a lancé Marc Cucurella avec le sourire.

Une déclaration qui illustre la relation très forte entre le défenseur espagnol et son sélectionneur. Sous les ordres de Luis de la Fuente, Cucurella a remporté l’Euro puis s’est imposé comme un titulaire indiscutable de la Roja.

Une finale historique entre l’Espagne et l’Argentine

L’Espagne n’est plus qu’à un match d’un doublé historique Euro-Coupe du monde. En face, l’Argentine rêve de conserver sa couronne mondiale et d’écrire une nouvelle page de son histoire.

Reste désormais à savoir si Marc Cucurella devra réellement passer chez le tatoueur… et tenir sa promesse de mettre un terme à sa carrière internationale en cas de sacre espagnol. Une sortie qui ferait sans doute sourire Luis de la Fuente, même si le sélectionneur préférerait certainement conserver l’un de ses hommes de confiance encore quelques années.