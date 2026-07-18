Real Madrid : pourquoi Marc Cucurella a choisi sa famille avant le football

Marc Cucurella n’a pas rejoint le Real Madrid pour l’argent, le prestige ou les trophées. Derrière ce transfert majeur se cache une histoire profondément humaine. Le latéral espagnol a révélé que la priorité absolue de sa famille était de trouver un environnement adapté à son fils Mateo, diagnostiqué avec un trouble du spectre de l’autisme.

Avant de donner son accord au Real Madrid, Marc Cucurella n’a pas demandé le montant de son salaire ni les détails du projet sportif. Sa première préoccupation concernait une toute autre question : Madrid disposait-elle d’écoles spécialisées et de structures thérapeutiques adaptées à son fils ?

Avant d’accepter l’offre du Real Madrid, Marc Cucurella n’a pas posé de questions sur son salaire, le centre d’entraînement ou les installations… ❤️ Source



Dans un entretien accordé à Radioestadio Noche sur Onda Cero, l’international espagnol a expliqué que ce critère est désormais incontournable dans chacune de ses décisions de carrière.

« À chaque fois qu’un club s’intéresse à moi, la première chose que nous regardons est de savoir s’il existe des écoles ou des thérapies pour lui. C’est notre priorité absolue. Heureusement, à Madrid, il y a tout ce qu’il faut. »

Le défenseur a même affirmé qu’aujourd’hui, il refuserait de signer dans une ville incapable d’offrir à son fils un accompagnement adapté, quel que soit le prestige du club.

« Plus important que le football »

Le diagnostic de Mateo, posé après le départ de la famille à Londres lorsque Cucurella évoluait à Chelsea, a bouleversé leur quotidien. Le joueur a raconté que son fils ne parvenait pas à s’adapter à une école classique, ce qui a profondément marqué toute la famille. 1

Aujourd’hui, l’ancien joueur de Chelsea ne cache plus ses priorités :

« Nous n’irions pas dans une équipe où il n’y aurait pas des écoles ou quelque chose qui puisse convenir à notre fils. C’est notre vie. Plus important que le football, c’est que notre famille soit heureuse et bien adaptée. »

Ces mots illustrent une facette rarement mise en lumière chez les footballeurs de très haut niveau. Alors que beaucoup choisissent leur destination en fonction des ambitions sportives ou financières, Marc Cucurella a placé le bien-être de son enfant au-dessus de tout.

Champion d’Europe avec l’Espagne et désormais joueur du Real Madrid, le défenseur pourrait encore enrichir son palmarès dans les années à venir. Mais pour lui, la plus grande victoire restera sans doute de permettre à son fils de grandir dans un environnement où il pourra s’épanouir.