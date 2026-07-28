RC Lens – Crystal Palace : duel d’ancien club entre Pierre Sage et Odsonne Édouard

Le RC Lens a frappé fort lors de la Como Cup. Les Sang et Or se sont largement imposés face à Crystal Palace (3-0) dans une rencontre marquée par deux retrouvailles particulières. Pierre Sage affrontait son ancien club quelques semaines après son départ pour l’Angleterre, tandis qu’Odsonne Édouard a puni les Eagles avec un doublé contre son ancienne équipe.

Une soirée parfaite pour le club artésien, qui poursuit sa préparation estivale de la meilleure des manières.

Lors de la Como Cup, Lens a dominé Crystal Palace 3-0… face à Pierre Sage, leur ancien entraîneur désormais sur le banc des Eagles. 😅 Et l’autre symbole de la soirée : Odsonne Édouard, transféré de Crystal Palace à Lens l’été dernier, s’est offert un doublé contre son ancien club. 22 juillet 2026

Cette affiche amicale avait une saveur particulière pour Pierre Sage. Nommé entraîneur de Crystal Palace après son passage sur le banc lensois, le technicien français retrouvait pour la première fois les Sang et Or.

Mais les retrouvailles n’ont pas tourné à son avantage. Son équipe a été dominée dans tous les compartiments du jeu par un RC Lens bien en place, qui a rapidement pris le contrôle de la rencontre avant de s’imposer sur un score sans appel de 3-0.

La loi de l’ancien pour Odsonne Édouard dans ce RC Lens – Crystal Palace

L’autre image forte de la soirée est venue d’Odsonne Édouard. Arrivé à Lens en provenance de Crystal Palace durant ce mercato estival, l’attaquant français n’a pas tardé à montrer ses qualités face à son ancienne formation.

Auteur d’un doublé, il a parfaitement conclu les mouvements offensifs lensois et envoyé un message positif à son nouvel entraîneur. Même s’il ne s’agissait que d’un match de préparation, cette prestation confirme qu’il pourrait rapidement devenir un atout majeur de l’attaque artésienne.

Au-delà du résultat, cette victoire rassure le RC Lens à quelques semaines du début de la saison. Les Sang et Or ont affiché une belle intensité, une solidité défensive retrouvée et une efficacité offensive encourageante.

Face à une équipe de Premier League, les Lensois ont envoyé un signal positif. Quant à Pierre Sage, il poursuivra son travail à Crystal Palace avec l’objectif de tirer les enseignements de cette défaite avant les premières échéances officielles.