Euro 2028 : l’Espagne peut-elle reproduire son légendaire triplé ?

L’histoire est-elle sur le point de se répéter ? Après avoir remporté l’Euro 2024 puis la Coupe du monde 2026, l’Espagne se retrouve à une marche d’un nouvel enchaînement légendaire. Un sacre à l’Euro 2028 permettrait à la Roja de reproduire l’exploit accompli par la génération dorée entre 2008 et 2012.

Il y a près de vingt ans, les Espagnols avaient remporté successivement l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012. Une domination sans précédent, construite autour de joueurs comme Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa ou encore Xabi Alonso.

L’Espagne 🇪🇸 est-elle capable de reproduire SON TRIPLÉ LEGENDAIRE (2008, 2010, 2012) ? 🌟🤨 ✅ EURO 2024

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20 juillet 2026

Une nouvelle génération déjà au sommet

La Roja actuelle possède déjà deux des trois trophées nécessaires pour égaler cet accomplissement. Elle avait lancé sa série en remportant l’Euro 2024 face à l’Angleterre, devenant alors la première sélection à décrocher quatre titres européens.

Deux ans plus tard, l’Espagne a confirmé sa domination en battant l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026. Ce deuxième sacre mondial est venu récompenser une équipe restée invaincue pendant 38 rencontres et qui n’a encaissé qu’un seul but durant le tournoi.

Comme entre 2008 et 2012, la force espagnole repose avant tout sur un collectif parfaitement maîtrisé. L’équipe sait contrôler le ballon, occuper les espaces et accélérer au moment opportun. Une identité transmise à travers les différentes catégories de jeunes et devenue l’un des fondements de la réussite nationale.

Lamine Yamal, Pedri et une équipe encore très jeune

L’âge de plusieurs cadres constitue l’un des principaux motifs d’espoir. Lamine Yamal, déjà titulaire lors des finales de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2026 avant même ses vingt ans, pourrait être encore plus fort en 2028.

Autour de lui, Pedri, Nico Williams, Pau Cubarsí, Martín Zubimendi et les autres visages de cette génération auront encore plusieurs années devant eux. L’Espagne semble donc disposer du talent et de la profondeur nécessaires pour rester compétitive jusqu’au prochain Championnat d’Europe.

La présence de joueurs expérimentés comme Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo ou Unai Simón permet également de conserver un équilibre entre jeunesse et maturité. Cette continuité pourrait devenir un avantage majeur au moment de défendre le titre européen.

Une concurrence européenne toujours redoutable

Reproduire le triplé de 2008, 2010 et 2012 restera néanmoins une mission extrêmement difficile. Entre les blessures, l’évolution des joueurs et le renouvellement des adversaires, deux années peuvent modifier profondément la hiérarchie européenne.

La France, l’Angleterre, le Portugal, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas devraient également se présenter avec de grandes ambitions. L’Espagne devra par ailleurs gérer un nouveau statut : celui de sélection à battre dans chaque rencontre.

L’Euro 2028 se déroulera du 9 juin au 9 juillet au Royaume-Uni et en Irlande, avec 24 équipes engagées. La finale sera disputée à Wembley, un stade où la Roja pourrait achever un nouvel enchaînement historique.

La Roja face à l’histoire

L’Espagne possède donc les armes pour rêver d’un deuxième triplé. Son effectif est jeune, son identité collective est solidement installée et ses principaux talents devraient atteindre leur pleine maturité en 2028.

Mais remporter trois compétitions majeures consécutives demeure un exploit presque impossible. La génération actuelle a déjà gagné l’Euro et la Coupe du monde. Il lui reste désormais deux années pour préserver sa dynamique et rejoindre définitivement les immortels de 2008, 2010 et 2012.