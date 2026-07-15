France – Espagne : Luis de la Fuente répond sèchement à Didier Deschamps

Luis de la Fuente n’a pas laissé passer les déclarations de Didier Deschamps après la demi-finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l’Espagne face à la France (2-0). Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur espagnol a répondu avec fermeté aux critiques formulées par son homologue français concernant l’arbitrage.

Quelques heures après la qualification de la Roja pour la finale, Luis de la Fuente a estimé que l’arbitrage ne devait pas servir d’explication à la défaite des Bleus.

🚨 Luis de la Fuente 🇪🇸 répond aux interrogations de Didier Deschamps 🇫🇷 sur l’arbitrage : « QUAND LE RÉSULTAT VOUS ÉCHAPPE, ON CHERCHE SOUVENT DES EXCUSES… 🥶 » 🎙️ Conférence de presse 11 juillet 2026

« Les deux équipes ont subi le même arbitrage »

Face aux journalistes, Luis de la Fuente a rappelé que les décisions arbitrales avaient concerné les deux sélections de manière équitable.

« Quand le résultat vous échappe, on cherche souvent des excuses. On a aussi eu des moments délicats avec l’arbitrage, comme contre l’Uruguay. Ça vient de la volonté des arbitres de laisser le jeu se poursuivre.

Si Deschamps a vraiment dit ça… Les deux équipes ont subi le même arbitrage. Je ne crois pas que l’arbitre ait penché pour une équipe. Il nous a annulé un but pour un hors-jeu. Mais je ne pense pas à l’arbitrage. »

Une réponse directe qui fait écho aux propos de Didier Deschamps, lequel avait lancé après la rencontre : « Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? », tout en précisant qu’il ne justifiait pas la défaite uniquement par les décisions arbitrales.

Une polémique qui s’invite après la qualification espagnole

Cette passe d’armes intervient au lendemain d’une demi-finale maîtrisée par l’Espagne. Les champions d’Europe ont dominé une équipe de France en manque de précision technique et se sont imposés 2-0 pour décrocher leur place en finale de la Coupe du monde 2026.

Si Didier Deschamps a reconnu que ses joueurs avaient été « un ton en dessous » sur le plan technique, ses interrogations sur l’arbitrage continuent d’alimenter les débats. Luis de la Fuente, lui, préfère retenir la performance de son équipe et refuse de voir dans l’arbitre un facteur déterminant.

Cette sortie du sélectionneur espagnol devrait toutefois raviver les discussions autour de cette demi-finale, quelques jours avant le dernier rendez-vous de la Roja dans ce Mondial 2026.