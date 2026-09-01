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Léganes officialise l’arrivée de l’attaquant Petar Ratkov en prêt avec option d’achatEspagne

Léganes officialise l’arrivée de l’attaquant Petar Ratkov en prêt avec option d’achat

mardi 1 septembre 2026 - 20:08

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Le Léganes a annoncé être proche de conclure l’arrivée de Petar Ratkov, jeune attaquant serbe, prêté par la Lazio avec une option d’achat. Mesurant 1,93 m, Ratkov apportera une nouvelle dimension physique à l’attaque, notamment grâce à son jeu de tête puissant.

Après des débuts prometteurs avec le Red Bull Salzbourg, Ratkov a connu une saison plus compliquée en Serie A où il n’a disputé que neuf matches, sans marquer. Cette saison, il espère relancer sa carrière en Liga avec Léganes.

Par ailleurs, le club envisage plusieurs départs, dont celui notable de Carlos Álvarez. L’attaquant, héros de la montée, pourrait rejoindre le Club América au Mexique sous forme de transfert dans les prochaines heures.

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