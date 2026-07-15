France – Espagne : Didier Deschamps remet en cause le niveau de l’arbitre de la demi-finale

L’Équipe de France a quitté la Coupe du monde 2026 aux portes de la finale après sa défaite contre l’Espagne (0-2). Mais au-delà de l’élimination, une déclaration de Didier Deschamps a rapidement enflammé les débats. Le sélectionneur des Bleus a ouvertement mis en doute le niveau de l’arbitre de la rencontre, Iván Barton.

Si Didier Deschamps a reconnu la supériorité espagnole sur l’ensemble de la rencontre, il n’a pas caché son incompréhension face à plusieurs décisions arbitrales. Sans accuser directement l’officiel salvadorien d’avoir influencé le résultat, le technicien français a laissé planer un sérieux doute sur sa capacité à diriger un match d’une telle importance.

Didier Deschamps après le match : « Je vais poser une question sans y répondre… Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? » 15 juillet 2026

Didier Deschamps cible Iván Barton

L’homme visé par les propos du sélectionneur tricolore n’est autre qu’Iván Barton, arbitre international salvadorien de 35 ans. Désigné par la FIFA pour officier lors de cette demi-finale entre la France et l’Espagne, Barton devenait le premier arbitre d’Amérique centrale à diriger une demi-finale de Coupe du monde.

Au coup de sifflet final, Didier Deschamps n’a pas souhaité détailler les décisions qui l’ont agacé, mais sa déclaration a suffi à relancer le débat sur l’arbitrage de cette rencontre.

« Je vais poser une question sans y répondre… Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? Et je ne dis pas cela parce qu’on a perdu. »

Des décisions qui alimentent la polémique

Plusieurs situations litigieuses ont marqué cette demi-finale, notamment un penalty accordé à l’Espagne après un contact impliquant Lucas Digne. Certaines interventions arbitrales ont également été vivement discutées par les consultants et les supporters français sur les réseaux sociaux.

Malgré ces critiques, Didier Deschamps a refusé de faire de l’arbitrage l’unique explication de l’élimination des Bleus. Le sélectionneur a reconnu que l’Espagne avait montré davantage de maîtrise collective et qu’elle avait su profiter de ses temps forts pour décrocher son billet pour la finale.

Reste que cette sortie du patron des Bleus ne passera pas inaperçue. Les propos de Didier Deschamps devraient alimenter les discussions dans les prochains jours, alors que la FIFA pourrait être amenée à réagir face aux critiques visant l’un de ses arbitres les plus en vue durant ce Mondial 2026.