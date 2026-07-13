Équipe de France : « Méchant », le mot fort d’Ibrahima Konaté qui résume l’état d’esprit des Bleus

L’équipe de France impressionne autant par son football que par sa force mentale durant cette Coupe du monde 2026. Avant la demi-finale, Ibrahima Konaté a levé le voile sur la recette des Bleus en résumant leur état d’esprit en un seul mot : « méchant ».

Depuis le début du tournoi, les hommes de Didier Deschamps affichent une concentration de tous les instants. S’ils donnent l’image d’un groupe soudé, souriant et complice en dehors du terrain, leur mentalité change complètement dès que la compétition reprend ses droits. C’est précisément ce qu’a expliqué le défenseur de Liverpool en conférence de presse.

« 𝗠𝗘́𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧 », c’est le mot utilisé par Ibrahima Konaté pour définir l’état d’esprit de l’Équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. 😈🇫🇷 12 juillet 2026

Une équipe de France capable de tout basculer

« Parce qu’on a la capacité de switcher entre la veille du match ou un entraînement, ça va être taquin, tout le monde va rigoler, il va y avoir une ambiance un peu enfantine, tout en étant extrêmement sérieux », a expliqué Ibrahima Konaté.

Mais cette légèreté disparaît totalement lorsque le match approche. « Lorsqu’on arrive avant le match ou sur le chemin du match, dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état d’esprit de gagne. Chaque joueur a le même objectif », poursuit le défenseur français. Une capacité à changer instantanément de visage qui semble être l’une des grandes forces des Bleus dans ce Mondial.

Ibrahima Konaté donne la recette du succès des Bleus

Cette mentalité explique en partie le parcours de l’équipe de France, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Entre une ambiance détendue qui renforce la cohésion du groupe et une agressivité positive une fois sur le terrain, les Tricolores semblent avoir trouvé le parfait équilibre.

À quelques jours d’un rendez-vous décisif, les déclarations d’Ibrahima Konaté confirment que les Bleus avancent avec une idée fixe : gagner ensemble. Un état d’esprit qui pourrait bien les rapprocher d’une nouvelle finale mondiale.