Équipe de France : Zinédine Zidane connait enfin son nouveau staff

Zinédine Zidane connaît désormais les hommes qui l’accompagneront dans sa nouvelle aventure à la tête de l’équipe de France. La FFF a officialisé ce jeudi 13 août une première partie du staff des Bleus. Parmi les principaux choix du nouveau sélectionneur figure Fabien Barthez, son ancien coéquipier champion du monde en 1998, nommé entraîneur des gardiens.

Les retrouvailles sont désormais officielles. Vingt-huit ans après avoir soulevé ensemble la Coupe du monde, Zinédine Zidane et Fabien Barthez vont de nouveau travailler pour l’équipe de France.

La Fédération française de football a dévoilé ce jeudi matin le staff constitué sur proposition de Zidane, nommé sélectionneur le 28 juillet pour succéder à Didier Deschamps.

Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, Fabien Barthez sera chargé des gardiens de but. L’ancien portier de l’OM, de Monaco, de Manchester United et des Bleus succède dans cette fonction à Franck Raviot.

La FFF a officialisé ce jeudi matin le staff sur lequel Zinédine Zidane s’appuiera pour guider les Bleus. Comme pressenti, son ancien coéquipier en sélection Fabien Barthez sera en charge des gardiens. > l.lequipe.fr/Byi 13 août 2026

David Bettoni adjoint, Barthez avec les gardiens

Zidane s’entoure également d’un homme qu’il connaît parfaitement. David Bettoni devient entraîneur adjoint. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble pendant les deux passages de Zidane sur le banc du Real Madrid, avec notamment trois Ligues des champions consécutives remportées entre 2016 et 2018.

Hamidou Msaidie intègre lui aussi le staff comme assistant. Grégory Dupont, ancien préparateur physique des Bleus et du Real Madrid, occupera une fonction de conseiller stratégie et performance.

Stéphane Plancque sera chargé de l’observation, tandis que Farid Tabet occupera le rôle d’assistant coach et analyste data-vidéo. Clément Ybert complète ce secteur en qualité d’analyste vidéo adjoint.

La composition officialisée par la FFF est la suivante :

Zinédine Zidane : sélectionneur

David Bettoni : entraîneur adjoint

Hamidou Msaidie : assistant coach

Fabien Barthez : entraîneur des gardiens

Grégory Dupont : conseiller stratégie et performance

Stéphane Plancque : observateur

Farid Tabet : assistant coach, analyste data-vidéo

Clément Ybert : analyste vidéo adjoint

Zidane et Barthez, les champions du monde 1998 réunis

La présence de Barthez possède évidemment une forte dimension symbolique. Avec Zidane, le gardien aux 87 sélections a vécu certains des plus grands moments de l’histoire des Bleus.

Les deux hommes ont notamment remporté ensemble la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000. Ils étaient également titulaires lors de la finale du Mondial 2006 perdue contre l’Italie à Berlin.

Près de vingt ans après cette dernière aventure commune sous le maillot tricolore, ils se retrouvent donc avec des responsabilités totalement différentes. Zidane dirigera les Bleus tandis que Barthez devra notamment accompagner les gardiens sélectionnés et participer à la construction du nouveau cycle.

La FFF précise toutefois que cette annonce ne constitue pas encore la composition définitive de l’encadrement. Le staff sera complété et présenté dans son intégralité au début du mois de septembre. Un officier de liaison doit notamment encore être désigné dans le cadre d’une convention entre la Fédération et le ministère de l’Intérieur.

Une chose est déjà acquise : pour ses premiers pas comme sélectionneur de l’équipe de France, Zidane a choisi de s’appuyer à la fois sur des collaborateurs de longue date et sur l’un de ses anciens compagnons des grandes heures des Bleus.