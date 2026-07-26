Parole de légende : la philosophie de Zinedine Zidane qui annonce la couleur avec les Bleus

Bien avant de devenir l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du Real Madrid, la philosophie de Zinedine Zidane avait déjà une idée très claire du football qu’il souhaitait mettre en place. En 2015, sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien numéro 10 des Bleus détaillait une philosophie de jeu où l’effort collectif est non négociable.

Alors que Zinedine Zidane s’apprête à prendre les rênes de l’équipe de France, une ancienne interview refait surface. L’ancien meneur de jeu y expose sa vision du football : une équipe où tous les joueurs participent aux tâches défensives, mais qui conserve une grande liberté créative lorsqu’elle a le ballon.

« QUAND ON N’A PAS LE BALLON, JE VEUX QUE MON ÉQUIPE DÉFENDE, MAIS TOUT LE MONDE ! » 🔥 En 2015, sur le plateau du Canal Football Club, Zidane détaillait sa vision tactique et l’identité de jeu qu’il souhaitait transmettre à son équipe. — Footballogue (@Footballogue)

18 juillet 2026

La philosophie de Zinedine Zidane : défendre ensemble, attaquer avec liberté

Pour Zinedine Zidane, le football moderne exige un engagement total.

« Quand on n’a pas le ballon, je veux que mon équipe défende, mais tout le monde ! », expliquait-il.

L’ancien entraîneur du Real Madrid insiste sur une organisation collective rigoureuse, où chaque joueur connaît précisément son rôle dans le pressing et le repli défensif.

En revanche, une fois le ballon récupéré, Zidane laisse davantage de place au talent individuel. Dans un cadre tactique bien défini, il souhaite que ses joueurs puissent exprimer leur créativité, prendre des initiatives et faire parler leur instinct pour déséquilibrer les défenses adverses.

Les Bleus vont-ils adopter la méthode Zidane ?

Cette déclaration permet de mieux comprendre ce qui pourrait attendre l’équipe de France. Les attaquants, souvent habitués à bénéficier de davantage de liberté défensive, devront eux aussi participer aux efforts sans ballon. Une exigence qui a largement contribué au succès de Zidane sur le banc du Real Madrid, avec notamment trois Ligues des champions consécutives.

Si cette philosophie est appliquée chez les Bleus, les supporters peuvent s’attendre à voir une équipe disciplinée sans le ballon, mais capable de laisser s’exprimer tout le talent de ses créateurs dans les phases offensives. Une approche qui suscite déjà beaucoup d’attentes avant les premiers matches de Zinedine Zidane à la tête de la sélection française.