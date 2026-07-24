Allemagne : Jürgen Klopp est officiellement le nouveau sélectionneur

Cette fois, il n’y a plus le moindre suspens. Jürgen Klopp est officiellement le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne. Après plusieurs semaines de négociations avec la Fédération allemande (DFB) et Red Bull, le technicien de 59 ans a signé son contrat et dirigera la Mannschaft jusqu’à la Coupe du monde 2030.

L’annonce, attendue depuis plusieurs jours, marque un tournant majeur pour le football allemand, décidé à tourner la page après une nouvelle désillusion lors du Mondial 2026.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp has signed his contract as new Germany head coach, today is the day for the official confirmation and unveiling. Here we go, never in doubt: Klopp until July 2030, set to be announced. — Fabrizio Romano

24 juillet 2026

Une nomination très attendue

Depuis l’élimination surprise de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay, le nom de Jürgen Klopp s’était rapidement imposé comme la priorité absolue de la DFB.

Les discussions avaient débuté au début du mois de juillet avant qu’un accord de principe ne soit trouvé entre les différentes parties. Après avoir réglé les derniers détails avec Red Bull, l’ancien entraîneur de Liverpool a finalement signé un contrat de quatre ans, jusqu’en juillet 2030.

La mission : relancer une Mannschaft en perte de vitesse

Championne du monde en 2014, l’Allemagne traverse depuis plusieurs années une période difficile. Les éliminations précoces lors des Coupes du monde 2018, 2022 et 2026 ont profondément remis en question le fonctionnement de la sélection.

La Fédération allemande compte désormais sur Klopp pour insuffler une nouvelle dynamique et reconstruire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations d’ici à la Coupe du monde 2030.

Son expérience au plus haut niveau, acquise à Dortmund puis à Liverpool, où il a remporté notamment la Ligue des champions et la Premier League, fait de lui l’un des entraîneurs les plus respectés de sa génération.

Selon les informations venues d’Allemagne, Jürgen Klopp ne viendra pas seul. Il devrait être accompagné de plusieurs collaborateurs de confiance, dont Peter Krawietz et Pepijn Lijnders. L’ancien international Sven Bender est également pressenti pour intégrer le staff technique.

Ce noyau dur, qui a déjà fait ses preuves dans le football de clubs, devra rapidement mettre en place les bases du nouveau projet allemand.

L’Allemagne lance l’opération 2030

Avec cette nomination, la DFB envoie un message fort à ses concurrents. Après l’Espagne, sacrée championne du monde en 2026, les grandes nations européennes accélèrent leur reconstruction en vue du Mondial 2030.

Alors que la France s’apprête à ouvrir l’ère Zinédine Zidane et que l’Italie rêve toujours de convaincre Pep Guardiola, l’Allemagne est la première à officialiser son nouveau sélectionneur.

La mission est immense, mais Jürgen Klopp n’a jamais caché son ambition de diriger un jour son pays. Ce rêve devient désormais une réalité.