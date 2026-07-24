CAN 2027 : la CAF dément le passage à 28 équipes

La Confédération africaine de football a mis fin aux spéculations concernant le format de la CAN 2027. Contrairement aux informations diffusées par certains médias, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations réunira bien 24 sélections au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

La mise au point est désormais officielle. Alors que plusieurs publications évoquaient ces derniers jours un possible élargissement de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 à 28 participants, la Confédération africaine de football a formellement démenti cette information.

Dans une clarification publiée sur ses plateformes officielles, l’instance dirigeante du football africain rappelle que son président, le Dr Patrice Motsepe, a confirmé mercredi le maintien du format actuel. La phase finale de la compétition accueillera donc 24 équipes nationales, comme lors des précédentes éditions.

CLARIFICATION : Lors de la conférence de presse de mercredi, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé que la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations 2027 réunira 24 équipes nationales. Les informations relayées par certains médias, qui suggèrent le contraire, sont inexactes. La CAN 2027 se jouera en juin-juillet 2027 et les éliminatoires débuteront en septembre/octobre 2026. — CAF Media

23 juillet 2026

La CAF corrige les informations sur une CAN à 28 équipes

La réaction de la CAF intervient après la diffusion de plusieurs articles annonçant une augmentation du nombre de participants à la CAN 2027. Selon ces informations, quatre sélections supplémentaires devaient être ajoutées au tableau final afin de porter le tournoi à 28 équipes.

Une version désormais rejetée par l’organisation continentale. Patrice Motsepe n’a annoncé aucun changement de format lors de sa conférence de presse. La compétition conservera donc la formule à 24 équipes adoptée depuis la CAN 2019 organisée en Égypte.

Cette précision permet également de lever toute ambiguïté concernant le déroulement des éliminatoires, dont le tirage au sort a déjà établi le parcours des différentes sélections africaines.

Douze groupes pour attribuer les billets

Au total, 48 équipes participeront à la phase principale des qualifications. Elles ont été réparties dans douze groupes comprenant chacun quatre sélections.

Dans les groupes ne comprenant aucun pays organisateur, les deux premiers du classement décrocheront leur qualification pour la phase finale. Une règle particulière s’appliquera toutefois aux groupes du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda.

Ces trois sélections étant automatiquement qualifiées en tant que pays hôtes, une seule autre équipe pourra obtenir son billet dans chacun de leurs groupes respectifs. Les trois organisateurs participeront néanmoins aux éliminatoires afin de préparer la compétition et de disputer des rencontres officielles.

Les éliminatoires débuteront en septembre 2026

La première fenêtre des qualifications se tiendra entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026. Les troisième et quatrième journées seront ensuite organisées du 9 au 17 novembre 2026.

Les deux dernières journées se disputeront du 22 au 30 mars 2027. À l’issue de cette dernière fenêtre internationale, les 24 sélections appelées à participer à la CAN seront définitivement connues.

Ce calendrier relativement resserré obligera les équipes à entrer rapidement dans la compétition. Chaque faux pas pourrait coûter cher, notamment dans les groupes accueillant l’un des trois pays organisateurs et ne proposant qu’un seul billet supplémentaire.

Une CAN organisée par trois pays pour la première fois

La CAN 2027, officiellement baptisée « PAMOJA 2027 », sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Il s’agira de la première Coupe d’Afrique des Nations accueillie par trois pays.

Le match d’ouverture est programmé le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale se disputera le samedi 17 juillet. Le calendrier détaillé des rencontres, les stades retenus et les horaires des coups d’envoi seront communiqués ultérieurement.

Cette édition marquera également le retour de la CAN en Afrique de l’Est, plus de cinquante ans après le tournoi organisé par l’Éthiopie en 1976.

Le format à 24 équipes définitivement confirmé

Avec cette communication, la CAF souhaite fermer définitivement la porte aux rumeurs entourant un éventuel passage à 28 participants. La CAN 2027 conservera donc son organisation actuelle avec six groupes de quatre équipes lors de la phase finale.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes devraient ensuite rejoindre les huitièmes de finale, conformément au format utilisé au cours des dernières éditions.

La course vers l’Afrique de l’Est peut désormais commencer sur des bases claires : 48 candidats participeront aux éliminatoires, mais seulement 24 équipes auront rendez-vous au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda durant l’été 2027.