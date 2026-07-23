AC Milan : Luka Modrić prolonge officiellement jusqu’en 2027

Luka Modrić n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. L’AC Milan a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de la légende croate jusqu’en juin 2027. À bientôt 41 ans, l’ancien Ballon d’Or poursuivra donc son aventure en Lombardie pour une saison supplémentaire.

Une décision qui récompense l’excellente première année du milieu de terrain sous les couleurs rossonere.

🚨❤️🖤 OFFICIAL: Luka Modrić signs new deal at AC Milan until June 2027, one more season. Confirmed. 🇭🇷 18 juillet 2026

Milan mise encore sur son maître à jouer

Arrivé libre après treize saisons passées au Real Madrid, Luka Modrić a rapidement conquis San Siro grâce à son expérience, sa qualité technique et son leadership. Malgré son âge, l’international croate est resté un élément important du milieu milanais, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

Les dirigeants rossoneri n’ont donc pas hésité à lui offrir une année supplémentaire afin de poursuivre cette collaboration.

Une légende qui défie le temps

Ballon d’Or 2018, six fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et capitaine de la Croatie, Luka Modrić continue d’écrire une carrière exceptionnelle. Sa prolongation confirme sa volonté de rester compétitif au plus haut niveau, avec en ligne de mire une nouvelle saison en Serie A et sur la scène européenne.

À Milan, son influence dépasse largement ses performances sportives. Les jeunes joueurs voient en lui un modèle de professionnalisme, tandis que le staff apprécie son intelligence tactique et sa capacité à faire progresser le collectif.

À bientôt 41 ans, Luka Modrić prouve une nouvelle fois que le talent, l’hygiène de vie et l’expérience peuvent repousser les limites du temps.