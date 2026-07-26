Ibrahim Mbaye répond aux révélations de Romain Molina sur son entourage

Ibrahim Mbaye est sorti du silence. Après les révélations du journaliste Romain Molina concernant les exigences supposées de son entourage lors de négociations avec plusieurs agences, le jeune joueur sénégalais a publié un message de soutien à sa famille et dénonce des « calomnies ».

L’affaire fait grand bruit. Dans une enquête, Romain Molina affirme que les parents d’Ibrahim Mbaye auraient formulé de nombreuses exigences auprès des agences souhaitant représenter le joueur. Quelques heures plus tard, l’intéressé a réagi sur Instagram en prenant la défense de sa famille.

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18 juillet 2026

Ibrahim Mbaye dénonce des « calomnies »

Dans son message, Ibrahim Mbaye affirme être profondément affecté par les accusations visant ses proches :

« C’est fascinant comment les gens peuvent calomnier sur ma famille et moi… Mais bon, il y a un Dieu, Dieu fera bien les choses pour ces personnes-là. (…) Maman, Papa, je vous aime. »

Le joueur n’apporte toutefois pas de réponse détaillée aux différents points évoqués dans l’enquête et se contente d’afficher son soutien à ses parents.

Les révélations de Romain Molina alimentent le débat

Selon Romain Molina, les parents du joueur auraient notamment réclamé une part importante des commissions et des droits à l’image, ainsi que le financement de plusieurs projets personnels et associatifs, parmi lesquels une fondation, une académie de football, des investissements privés ou encore des moyens logistiques destinés à la famille.

À ce stade, ces affirmations n’ont pas été confirmées de manière indépendante et le principal intéressé les conteste publiquement en parlant de « calomnies ». Cette affaire illustre les tensions qui peuvent entourer la gestion de jeunes talents très convoités, où les versions des différentes parties s’opposent parfois frontalement.

En attendant d’éventuels nouveaux éléments, le débat reste ouvert. D’un côté, une enquête journalistique détaillant des exigences présumées de l’entourage d’Ibrahim Mbaye ; de l’autre, un joueur qui apporte un soutien total à sa famille et rejette fermement les accusations portées contre elle.