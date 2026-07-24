Argentine : Nicolás Otamendi met un terme à sa carrière

Une page se tourne pour l’Albiceleste. Nicolás Otamendi a annoncé sa retraite internationale, mettant un terme à une aventure de près de deux décennies sous le maillot argentin. Le défenseur quitte la sélection après avoir remporté tous les plus grands trophées.

L’Argentine perd l’un des derniers piliers de sa génération dorée. Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, Nicolás Otamendi a pris une décision forte : le défenseur central ne portera plus le maillot de l’Albiceleste.

À 38 ans, l’ancien joueur de Benfica, de Manchester City et de Valence estime que le moment est venu de transmettre le flambeau à la nouvelle génération.

🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. — Fabrizio Romano

24 juillet 2026

Une carrière internationale exceptionnelle

Appelé pour la première fois avec la sélection argentine en 2009, Nicolás Otamendi s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus réguliers de sa génération. Au fil des années, il est devenu un cadre incontournable de l’Albiceleste grâce à son agressivité, son leadership et son sens de l’anticipation.

Après plusieurs finales perdues en Copa América et en Coupe du monde, le défenseur a finalement connu les plus belles heures de sa carrière internationale sous les ordres de Lionel Scaloni.

Champion du monde et double vainqueur de la Copa América

Otamendi quitte la sélection avec un palmarès exceptionnel. Il aura notamment remporté la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Coupe du monde 2022, la Copa América 2024 ainsi que la Finalissima 2025.

Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, le défenseur aura disputé un dernier tournoi de très haut niveau, guidant une nouvelle fois l’Argentine jusqu’au match pour le titre.

Le départ d’Otamendi marque une nouvelle étape dans le renouvellement de l’Albiceleste. Après Ángel Di María, c’est un autre cadre emblématique qui quitte la scène internationale.

Son expérience et son caractère auront largement contribué à faire de l’Argentine l’une des nations dominantes du football mondial au cours de la dernière décennie.

Désormais, Lionel Scaloni devra reconstruire sa charnière centrale en vue des prochaines échéances internationales, tandis qu’Otamendi laisse derrière lui l’image d’un guerrier qui aura tout donné pour son pays.

Un héritage immense

Au-delà des trophées, Nicolás Otamendi restera comme l’un des grands leaders de l’histoire récente de l’Argentine. Son parcours, débuté il y a près de vingt ans, s’achève avec le respect de tout un pays et une place à part parmi les défenseurs les plus marquants de l’Albiceleste.